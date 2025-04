La sombra de Benzema es ilimitada

Es el máximo goleador de la Liga, para muchos el mejor jugador del campeonato español y en el Real Madrid no tiene sustituto. Lleva 24 tantos en 28 partidos, 17 en Liga y cuando no juega se nota en demasía. Porque no es solo un ariete, es un centrocampista que juega teóricamente en el ataque, un diez que actúa también de nueve, un constructor que crea fútbol con los medios y que cuando baja a tocar se encuentra con una delantera sin referencia, porque el referente es él. La sombra de Benzema es demasiado alargada. Cuando falta, el nivel de rendimiento del conjunto blanco desciende en exceso.

Ancelotti ha dejado claro con palabras y con hechos que no tiene un delantero para sustituir al francés porque, en verdad, Karim no es solo un atacante, sino un cuarto centrocampista que ayuda a la creación de jugadas del equipo cuando más se necesita. Benzema ejecuta el 4-4-2 con su descenso a la línea de creación .

Es el futbolista fundamental del Real Madrid y la diatriba de Ancelotti es si continuar reservándolo con vistas a la Champions o arriesgar con él en las dos próximas jornadas de Liga

Su ausencia se notó enormemente en San Mamés y, como dijeron Marcelino y Dani García, esa baja le vino muy bien al Athletic. La baja del francés se ha notado y se notará siempre en el juego del Real Madrid, como reconoce el entrenador. El Real Madrid reduce mucho de nivel creativo sin Benzema y además pierde a su máximo goleador y eso pasa factura también en la faceta rematadora, como comprobamos en la Copa. Solo Casemiro e Isco tuvieron claras oportunidades de marcar y eso sucedió al final. El equipo blanco, sin el nueve, no ha rondado el área rojiblanco y ha permitido mucha tranquilidad al Athletic de Bilbao, porque no sentía el peligro del mejor jugador del Real Madrid.

Ahora la diatriba del técnico italiano es si reservar a Benzema en la Liga este domingo, en el Bernabéu, con el fin superior de la Champions , porque su ausencia se volverá a echar de menos.

Ancelotti va a morir con los dieciséis jugadores que le han hecho líder de la Liga y campeón de la Supercopa de España, empezando por Benzema. Si lo continúa dejando en la reserva con vistas al PSG será porque le considera fundamental para la eliminatoria.

La visita copera al Athletic era el partido más difícil desde la Supercopa y su alineación y sus cambios han demostrado muy claro en quién confía. Cree en su once de manual y en Nacho, Rodriygo, Asensio, Camavinga y Valverde, que no jugó en Bilbao por su desgaste con Uruguay. El resto, empezando por Jovic, Hazard y Bale, son solo remiendos de algunos minutos.

El hecho de que Jovic y Mariano no salieran un minuto en San Mamés ante la ausencia de Benzema, lo dice todo. No hay relevo para el francés . Hasta Isco salió antes que el serbio. En el club precisan que tanto Hazard como Bale no están para disputar un partido de este nivel físico. El belga puede ser titular el domingo en casa en la Liga, Bale puede tener también minutos, pero no están para los grandes partidos. Es un mensaje muy claro para todos estos hombres con los que no cuenta. Quiere a los dos fuera del plantel en julio.