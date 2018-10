Real Madrid Solari, relevo temporal mientras el Madrid negocia con Conte El técnico del Castilla aceptó dirigir al Real Madrid de forma provisional. Hoy entrenará al plantel y mañana vivirá su primer partido, frente al Melilla en Copa

Seis derrotas, dos empates y cinco victorias en todas las competiciones han condenado a Julen Lopetegui. El pésimo balance de resultados, el peor del Real Madrid desde hace setenta años, ha labrado un despido esperado. El club comunicó oficialmente su destitución a las nueve de la noche, después de la reunión de la Junta directiva, convocada de manera extraordinaria para analizar la crisis y tomar medidas drásticas que acaben con la situación insostenible.

Antonio Pintus será el preparador físico y tiene la misión de realizar una minipretemporada, como las que hizo en la era Zidane, para poner en forma a un equipo físicamente muy deficiente

«La decisión de destituir a Lopetegui tiene como fin cambiar la dinámica en la que se encuentra el equipo, cuando aún son alcanzables todos los objetivos de esta temporada», explica la entidad. «La junta directiva entiende que existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla, que cuenta con ocho jugadores nominados al Balón de Oro, algo sin precedentes en la historia del club, y los resultados obtenidos hasta la fecha. Lopetegui será sustituido provisionalmente por Santiago Solari».

La entidad busca ahora un entrenador de experiencia internacional que sea capaz de dar un golpe de timón al equipo. Mientras elige al hombre adecuado, Solari será técnico de la primera plantilla. Pintus ejercerá como su preparador físico.

Un entrenamiento y a jugar

La misión del hispanoargentino, preparador del Castilla hasta ayer, es cortar por lo sano y revertir la situación. Hoy dirigirá su primer entrenamiento al mando del plantel y con una sola sesión atacará su primer partido, mañana, en Melilla, en el estreno del conjunto blanco en la Copa del Rey, con todos los ojos puestos sobre los jugadores y el morbo de la alineación que elegirá el nuevo responsable. Solari piensa contar con Vinicius, despreciado hasta ahora.

Vinicius y Odriozola, importantes: hasta ahora despreciados, Solari piensa contar mucho más con ambos y con Mariano, Ceballos, Reguilón y Valverde

La proposición a Solari se llevó a cabo en la mañana de ayer, tras el último entrenamiento de Lopetegui al frente del grupo. Un profesional de la entidad se reunió con el guipuzcoano y le comunicó la decisión de prescindir de sus servicios y de todo su cuerpo técnico. Paralelamente, el hispanoargentino aceptaba el reto de coger el timón. Aunque se vio desde hace dos semanas en la lista de precandidatos, el exjugador madridista no se lo esperaba. Le sorprendió la oferta.

El Real Madrid no ha elegido todavía al preparador que debe regir los destinos del equipo en los próximos años porque quiere seleccionar bien al hombre de su futuro. Antonio Conte es su primera meta. Pero hay que negociar muchas cosas, pues pide tres años y absoluta potestad deportiva. E un entrenador idóneo para realizar una transición nada sencilla, en pleno cambio de ciclo de jugadores internados en la treintena (Modric, Benzema, Ramos, Marcelo) que no tienen un relevo válido en estos momentos, porque el plan B (Asensio, Vinicius, Ceballos, Mariano, Fede Valverde, Reguilón) no ha funcionado (Asensio) o no ha tenido oportunidades de demostrarlo (el resto de jóvenes), actores secundarios para Lopetegui.

Hacer minipretemporada

Solari ha asumido la responsabilidad y tiene una oportunidad única. Su designación es interina y una buena racha de resultados podría otorgarle mucho crédito. La ausencia del sustituto de futuro y la extensión de las negociaciones pueden significar que el preparador de la casa dirija también al Real Madrid frente al Valladolid, el Viktoria Pilsen e incluso en Balaídos el 11 de noviembre, para dar entrada al fichaje definitivo en el nuevo periplo de selecciones, que se extenderá desde el 12 al 21 de noviembre. Solari intentará convencer a la entidad y a la plantilla en esta fase.

No será fácil para el hispanoargentino. Lo sabe y acepta esta batalla. Si los futbolistas dieran un salto de rendimiento inmediato sería extraño. Por ello cuenta con Antonio Pintus para revolucionar un estado físico general muy deficiente. El especialista en las puestas de forma se ha trazado el objetivo de conseguir una mejoría de rendimiento en los consagrados, pero requiere tiempo. El calendario de partidos cada tres días complica hacer una minipretemporada y solo permite sesiones de recuperación y vuelta a competir. En la planificación de Solari y del profesor italiano está que varios veteranos no jueguen la Copa del Rey hasta enero y lleven a cabo esa puesta a punto especial como Pintus hizo con Zidane.

El entrenador provisional piensa dar entrada en mayor proporción a Mariano, Vinicius, Odriozola, Ceballos, Reguilón y Fede Valverde. Su primer frente será elegir la política con los guardametas, si mantiene la rotación entre Liga y Champions o si elige ya un titular definitivo.

El Real Madrid manifiesta que no le perderán las urgencias para decidir quien será el futuro jefe del vestuario. Puede tardar dos o tres semanas. El ascenso de Pintus ya es un cambio para revertir el estado de las cosas. Si viene Conte, formará un buen dúo con su compatriota.