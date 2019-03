Real Madrid Solari: «La mayoría de los jugadores han estado a la altura de este escudo, y los que no ya se lo he dicho» Dura crítica a Isco, sancionado por indisciplina: «Para jugar hay que estar en forma, y las cosas disciplinarias quedan aquí dentro»

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 09/03/2019 14:44h

Discusión entre Florentino Pérez y Sergio Ramos. Conversación posterior para limar asperezas en el día del cumpleaños del presidente. Solari solo piensa en ganar mañana. Compareció en una rueda de prensa muy interesante, en la que pegó con dureza a Isco y a los jugadores que no han rendido. Su reto es vencer en Valladolid y desdecir a quienes argumentan que será su última presencia pública en Valdebebas ante los medios, porque podría ser despedido el lunes , mientras ha sufrido cinco días con los nombres de Mourinho, Klopp y Zidane en la recámara. Fue la conferencia de prensa más áspera, dura, de su etapa. Se marchará matando.

ABC le preguntó con crudeza si sus futbolistas habían estado a la altura del escudo del Real Madrid. Y pegó con certeza: «La mayoría de los jugadores han estado a la altura de este escudo y los que no han estado se lo he dicho personalmente».

«Los jugadores que no han estado a la altura de este escudo ya lo saben. No voy a hablar de si he mantenido reuniones o no con el vestuario, hay que guardar los códigos»

El técnico no es el máximo culpable del fiasco del Real Madrid esta temporada. Llegó el 31 de octubre cuando Lopetegui era cesado ras perder 5-1 en el Camp Nou y quedarse a siete puntos del líder. El argentino sacó a Vinicius y Reguilón de la reserva y los hizo titulares. También dio cancha a Marcos Llorente y el Real Madrid descubrió un centrocampista que no tuvo la confianza de Lopetegui y tampoco de Solari hasta que el 3-0 de Éibar supuso el estreno del canterano y su explosión en Roma.

En estos meses descartó a Isco. El técnico fue franco en su juicio final al malagueño: «Para jugar hay, primero, que estar en forma». Y después valoró su indisciplina al no viajar en el autobús con el equipo, el martes, cuando supo que estaba descartado para el partido frente al Ajax: «Las cuestiones disciplinarias se quedan aquí dentro». Fue la forma de reconocer que el andaluz ha sido castigado por su comportamiento. Ramos ya criticó a Isco en el vestuario por esta actitud.

El primer capitán, Sergio Ramos, viajará a Valladolid para apoyar al equipo en un momento delicado para el plantel

El técnico argentino analizó el apoyo del capitán, Ramos, en Valladolid, aunque no pueda jugar por estar sancionado: «Ramos no tiene que pedirme permiso para viajar y me parece muy bien que venga a apoyar a sus compañeros».

El Madrid sufre las bajas de los lesionados Vinicius, Lucas, Llorente y Carvajal, el enfermo Mariano (proceso gripal), más la ausencia por sanción de Ramos, que viajará a Valladolid para apoyar al grupo en un momento muy delicado. Bale es una incógnita, pero el vestuario del conjunto blanco quiere ganar este encuentro en una final particular y el galés, tocado, no ofrece seguridad de rendimiento.

Se presume este once: Courtois; Odriozola, Varane, Nacho, Marcelo o Reguilón; Casemiro; Modric, Valverde, Ceballos o Isco; Benzema y Asensio.