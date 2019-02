Real Madrid Solari, ni un experimento más El argentino comprueba que lo único que funciona es el once titular que él ha creado y solo hará cambios por necesidad u obligación

No arriesgará más en las alineaciones. No realizará más probaturas. Santiago Hernán Solari no hará experimentos frente al Levante. El triunfo del Barcelona en Sevilla le consolida como favorito en la Liga, pero el partido del estadio Ciudad de Valencia es tan importante para el Real Madrid como los dos inminentes clásicos. No puede perder. La dolorosa derrota ante el Girona, que acabó con una racha demoledora, dejó claro que este Real Madrid debe jugar con el equipo titular. El entrenador hizo cambios frente al conjunto gerundense después de los desgastes vividos ante el Barcelona, el Atlético y el Ajax y los hechos demostraron que los suplentes no están al nivel de los titulares. La única concesión que puede hacer hoy es reservar a Casemiro, amenazado de suspensión, pues una amonestación le impediría medirse al Barcelona el sábado en la Liga y Marcos Llorente todavía será baja para esa cita. Nacho, también amenazado de sanción, relevará obligatoriamente al sancionado Ramos. El resto del once será el mejor.

Solari critica que, como sucedió ante el partido de ida de Copa en el Camp Nou, el Real Madrid vuelva a tender un día menos de descanso que el Barcelona ante el duelo del Bernabéu del miércoles; los blancos han tenido toda una semana limpia por primera vez en el año y les han colocado el enfrentamiento con el Levante en la última hora del domingo

Hay que hablar claro, porque la situación no está para paños calientes. La derrota ante el Girona mermó muchas de las opciones ligueras al Real Madrid y en el club no gustó la alineación de Solari ante los pupilos de Eusebio, como sucedió también en los partidos perdidos ante el Éibar y el CSKA de Moscú. El equipo blanco se jugaba la Liga y no debían hacerse experimentos. No les agradó que Vinicius fuera suplente, ni que saliera en el segundo tiempo en sustitución de Lucas, otro titular indiscutible que debería continuar en el once. Para la entidad los dos deben ser fijos, porque lo han demostrado, se lo han ganado y Solari lo ha confirmado al concederles esa prioridad.

El técnico ha analizado el estado del equipo junto a Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y Ramón Martínez y la visión compartida es que deben jugar siempre los mejores. Dicho esto, el mensaje paralelo es que los suplentes no han rendido lo esperado. No dan la talla respecto al nuevo once titular que Solari ha generado con Vinicius, Lucas y Reguilon, un cambio general que es mérito del preparador argentino.

Con los dos clásicos del Bernabéu a la vista, el Real Madrid espera extender en Valencia su mejor rendimiento a domicilio a lo largo de este año. Los hombres de Solari funcionan mejor fuera que en casa. En 2019 solo han perdido en Leganés, 1-0 y con la eliminatoria copera decidida por el 3-0 del Bernabéu. Han ganado en los estadios del Betis, el Español, el Girona en Copa, el Atlético y el Ajax en Champions. Y han empatado con el Villarreal en la Liga y con el Barcelona en la Copa.

Solari criticó ayer el perjuicio que soporta el Real Madrid al abordar de nuevo un clásico con un día menos de descanso respecto al Barcelona. Sucedió en el partido de ida de Copa y se repite ahora ante el duelo de vuelta en Chamartín. El conjunto blanco se midió el domingo pasado ante el Girona y le han colocado el enfrentamiento con el Levante también en domingo, con solo tres días de asueto, mientras el Barcelona jugó ayer y tiene treinta horas más de descanso: «El calendario es curioso, nos resulta muy divertido, pero como no lo elegimos nosotros nos lo tomamos como un reto mayor. Afrontaremos como un reto mayor jugar en condiciones distintas». El club madrileño pide que en estas ocasiones los equipos jueguen el mismo día.