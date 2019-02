Real Madrid Solari: «Estoy renovado hace unos meses hasta 2021» El técnico lucha con decisión por la Liga: «Lo que hagan los rivales no está de nuestra mano, nosotros tenemos que ganar al Girona y el Levante»

Tomás González-Martín

Solari observa cómo Valverde y Simeone han renovado con el Barcelona y el Atlético después de empatar y perder con el Real Madrid. El argentino, que dio paso al protagonismo de Vinicius, ha sumado más puntos que los dos compañeros desde que cogió al conjunto blanco el 29 de octubre y también les ha superado en resultados de la Champions y de la Copa, torneo que el Atlético ya no pelea. La cuestión era clara: ¿Solari espera que el Real Madrid le renueve o mejore su contrato?

Solari habla de Asensio: «Marco puede jugar en todas las posiciones del ataque y de medio ofensivo, dado su talento»

El técnico rosarino firmó por el campeón de Europa hasta 2021 después de quince días de «prueba» como técnico provisional. Ahora se ha consolidado: «Felicito a Valverde y a Simeone por sus renovaciones, pero yo estoy renovado desde hace unos meses hasta 2021». Solari se refiere a la firma de su contrato, que hizo en noviembre, y que dura tres años.

El Real Madrid está sorprendido, extrañado, por la actuación de la Liga al denunciar el corte de mangas de Bale, pues en ese mismo partido no denuncia los hechos sufridos por Courtois tanto fuera como dentro del estadio Metropolitano, con lanzamientos de ratas de peluche, una cruz puesta en su placa y escupitajos sobre ella. Solari no entró en el debate de la denuncia al galés: «Se le está dando demasiada trascendencia a esto».

Abordó el asunto de la tarjeta de Ramos, que empañó su partido imperial en Holanda: «Ramos ya se explicó. La pregunta que le hicieron allí fue capciosa».

El andaluz suma también cuatro cartulinas amarillas en la Liga y si sufre una ante el Girona, cumpliría partido de sanción ante el Levante y disputaría sin problemas el clásico liguero. Solari aseguró que no hará cuentas: «Voy partido a partido y ahora lo que me importa es ganar mañana, no pienso en el Levante».

Solari habló de Asensio y de su rendimiento: «Marco puede jugar en todas las posiciones del ataque y de medio ofensivo, dado su talento. Ha vuelto muy fuerte tras su lesión y el gol de Holanda fue muy importante para él y decisivo para nosotros».