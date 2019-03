Real Madrid Sin Cristiano la portería es más pequeña El Real Madrid suma 43 goles en la jornada 25 y a estas mismas alturas del campeonato, en los nueve años de Cristiano, se marcaron entre 59 y 80 goles

Estas son las preguntas clave que se hace el madridismo:

¿Por qué el Real Madrid falla tantos goles?

Primero, porque Cristiano fue traspasado y el campeón de Europa no juega con un especialista del gol. Segundo, porque Benzema asumió esa responsabilidad, pero es un creador, no un rematador nato, y se nota. Tercero, porque Bale tampoco ha cogido ese testigo. Y cuarto, porque el club trajo a Mariano como delantero centro de relevo, pero como suplente de Benzema, y además ha estado media temporada lesionado. Se ha echado en falta en el equipo un artillero puro.

Goles del Madrid en las últimas diez Ligas en la jornada 25. Liga 2009-10 (comienza la era Cristiano): 67 goles. Liga 10-11: 59. Liga 11-12: 80. Liga 12-13: 63. Liga 13-14: 69. Liga 14-15: 74. Liga 15-16: 62. Liga 16-17: 68. Liga 17-18: 60.Y Liga 18-19, primera sin Ronaldo: 43 tantos

¿Marca el Real Madrid menos goles que en años anteriores?

Sí, hace menos goles . Y eso que Ramos suma once. Ahora mismo lleva en la Liga 43 tantos en 25 jornadas, con un promedio de 1,7 por partido. En el campeonato anterior anotó 94 dianas en las 38 jornadas, una media de 2,4 por encuentro.

En la Liga 2016-17, ganada por los blancos, consiguieron 106 tantos en las 38 jornadas, con un porcentaje de 2,9 tantos por partido.

¿Qué incidencia tiene la ausencia de Cristiano?

Es importante su ausencia porque ha sido el máximo goleador del club desde el año 2009 y sobre todo porque no se fichó un artillero cuando se marchó. La temporada pasada marcó 44 goles en 44 partidos, un promedio de una diana por encuentro que ni Benzema ni Bale alcanzaron nunca. En la Liga pasada, Ronaldo anotó 26 goles en 27 jornadas disputadas por él. Dicho esto, el luso tampoco evitó que el Real Madrid acabara a 17 puntos del Barcelona en la Liga. No jugó la Copa y también se perdió. Y el Real Madrid ganó la Champions, pero Cristiano no fue determinante ni ante el PSG, ni ante el Bayern, ni frente al Liverpool en la final. El Real Madrid tenía otros problemas en su juego y en su nivel físico que se han vuelto a repetir en esta campaña.

¿Por qué el Madrid no fichó un sustituto del portugués?

Porque los precios de Lewandowski (125 millones) y Kane (200) eran prohibitivos y se decidió que Benzema jugara por fin como un «nueve», no como ayudante de Cristiano, y asimilara ese reto. Al final se contrató a Mariano como otra opción ofensiva.

¿Se puede entrenar el remate con Vinicius?

Sí. Con Vinicius y con todos los jugadores. En el caso del joven brasileño, ya se hacía una labor en este sentido y ahora se intensificará un trabajo específico diario con el delantero para que dispare con mayor potencia y con mejor precisión. Vinicius ha demostrado que es capaz de plantarse solo ante los porteros, hace lo más difícil y debe saber culminarlo con acierto en el remate. No es un delantero centro, pero con trabajo periódico debe mejorar mucho su puntería y la fuerza del disparo.

¿Qué puede hacer Solari para cambiar esa carencia general de acierto ante el gol?

Junto al entrenamiento, el argentino y su cuerpo técnico han incidido ante sus jugadores en que hay ansiedad y precipitación en el remate. Pide que se dispare con serenidad y confianza, sin prisa. Trabajará también la faceta psicológica para que esa falta de gol no se convierta en una obsesión que ya notó tras las primeras ocasiones falladas en el clásico.