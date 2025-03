Siete salidas por la puerta de atrás

En la historia del Real Madrid ha habido diversos casos de futbolistas y entrenadores gloriosos que se marcharon por la puerta de atrás. Incluso Bernabéu, sí, Bernabéu, tuvo problemas. Y es que no es sencillo ser leyenda de un club y tener que dejar la casa . No es fácil. Es complicado admitir que tu gran etapa de oro ha acabado. «En el Real Madrid se envejece muy mal» es un lema no escrito de la entidad. Y es cierto. Todo el mundo quiere seguir y no puede ser. Estos son siete ejemplos majestuosos. También hay errores, como el de echar a Del Bosque tras ganar la Liga en 2003.

1 Santiago Bernabéu Santiago Bernabéu se marchó al Atlético de Madrid en una reacción rauda. Solo jugó un partido. Se arrepintió y volvió. Sucedió en 1920. Aquel año, a comienzos del Campeonato Regional, Santiago Bernabéu no aparecía en los onces del equipo blanco. Se fue al Athletic de Madrid, el actual Atlético. Solo jugó un partido vestido de rojiblanco. Bernabéu se había ido por la puerta de atrás. La diferencia es que volvió al Real Madrid.

2 Alfredo Di Stéfano Alfredo Di Stéfano es el mayor ejemplo de la dificultad de entender que su gran etapa como futbolista, el mejor de los tiempos para muchos, ha acabado. Estamos en 1964. El Real Madrid había perdido la Copa de Europa y Miguel Muñoz expuso a Santiago Bernabéu que había que hacer una renovación y explicó que Di Stéfano ya no estaba para ser titular. Di Stéfano no quería irse. Muñoz echó un pulso al presidente y le dijo que eligiera: Di Stéfano o él. El presidente eligió a Muñoz. El Balón de Oro se marchó al Español. Estuvo dos años y se retiró. La renovación llegó con Amancio y Zoco, primero, y luego con Pirri, Velázquez y Grosso, ganadores de la Copa de Euopa de 1966.

3 Del Bosque y Fernando Hierro Del Bosque acababa de ganar la Liga 2002-03 como entrenador y fue despedido el 23 de junio, el mismo día que se anunció que Fernando Hierro no renovaba por el Real Madrid, para sorpresa de Zoran Vekic, su apoderado. El Real Madrid consideraba que había que hacer un cambio en el banquillo y una renovación en el equipo y se desprendió del técnico y del capitán de campo. Posteriormente se analizó, con el paso del tiempo, que echar al salmantino fue un error.

4 Raúl González Raúl González se marchó en 2010. Un año antes habían llegado Cristiano, Benzema, Xabi Alonso y Arbeloa. El madrileño ya no tenía sitio en el once. Se tuvo que marchar tras 16 años en el primer equipo. No es fácil el adiós de una figura. Nunca lo fue. El Schalke alemán fue su destino. Ha vuelto al club como entrenador y dirige al Castilla.

5 Iker Casillas El guardameta se marchó en 2015 tras años de antagonismo con Florentino Pérez. El jugador, por medio de sus padres, que constaban como máximos apoderados en su nombre, presentó una demanda contra Florentino Pérez, cuando regresó a la presidencia en 2009, por considerar que no le ofreció en 2006 la renovación que merecía, renovación que sí le presentó Ramón Calderón en su corta y corrupta presidencia. La familia Casillas demandó también a Ginés Carvajal, entonces apoderado de Casillas, por considerar que estuvo de acuerdo con el club en no ofrecerle una mejor oferta de renovación. Aquellos barros generaron unos lodos que acabaron con el portero fuera del club en 2015. Quiso despedirse solo en su primera despedida en el Bernabéu. Y al día siguiente se realizó una segunda despedida, con Florentino Pérez y ante un nutrido público.

6 Sergio Ramos El central se marcha este año tras no aceptar durante un año la oferta de una temporada de renovación. Quiso admitirla hace una semana, ante la falta de propuestas verdaderamente interesantes del extranjero, pues sus tres lesiones le han perjudicado ostensiblemente, pero el capitán blanco se llevó la sorpresa de escuchar que el club había retirado ya esa oferta. Queda libre. El futbolista se ha quejado por no haber recibido el mismo trato que otros compañeros