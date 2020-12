Real Madrid Sergio Ramos se suma a la causa europea del Madrid El capitán jugará el miércoles en la Champions ante el Borussia Moenchengladbach y arenga a su equipo para transformar la crisis en una senda positiva de victorias que acabe con las dudas

Es el último mohicano de una estirpe en extinción, la de los futbolistas que son embajadores físicos, químicos y sentimentales de un club, de una entidad, de una empresa, de unos colores, de un sentimiento. Capitán, líder, jefe del vestuario, inasequible al desaliento, Sergio Ramos representa el espíritu ganador, luchador, positivo, que define históricamente al Real Madrid. Para Zidane es su extensión en el campo. Su equipo se juega gran parte de la temporada en noventa minutos y el sevillano estará el miércoles en el once titular que se enfrentará al Borussia Moenchengladbach por un puesto en el futuro de la Champions.

La victoria en Sevilla, con un gol marcado por Vinicius y por el portero local, ha significado una inyección de moral para el conjunto madrileño en el momento fundamental del curso . El brasileño transformó al Real Madrid.

Lesionado hace tres semanas con la selección española, el hispalense se ha preparado estrictamente durante veinte días para reaparecer en esta semana decisiva ante los alemanes y frente al Atlético.

Ramos ha hablado con sus compañeros para transformar la crisis en una senda positiva. Su arenga ha dejado huella especialmente en los más jóvenes, menos acostumbrados a escuchar palabras que son una demostración de carácter y creencia en ellos mismos cuando los resultados minan esas sensaciones.

Recuperar la tranquilidad

Tras ver colgado a su amigo Zizou en la soga deportiva en dos ocasiones, salvado el gaznate con las victorias en el Camp Nou y en el Sánchez Pizjuán, el central destaca que un triunfo en la Champions dentro de dos días revolucionaría las vibraciones en la casa blanca para atacar al Atlético el sábado en busca de dar un golpe total sobre la mesa. Tres victorias consecutivas serían un espaldarazo para el grupo y una inyección de tranquilidad.

Carvajal fuerza. El canterano acelera su recuperación porque quiere jugar también ante el Borussia Moenchengladbach

Ramos ha disputado diez de los dieciséis encuentros del Real Madrid esta temporada y su ausencia se nota demasiado. En Ucrania se le echó mucho de menos. Ha marcado tres goles, ha dado uno y lo más importante es que su presencia aporta un halo de seguridad que protege al equipo. Su remate de cabeza es un arma ofensiva de urgencia que Zinedine ha deseado en los momentos críticos ante el Shakhtar y el Alavés.

El hispalense ha realizado una verdadera pretemporada de veinte días, la que faltó tiempo de culminar en el verano, y se encuentra físicamente perfecto para volver a competir. El Real Madrid nunca ha caído con él en la fase de liguilla de la Copa de Europa.

Carvajal también fuerza la máquina para disputar la final del miércoles. El canterano quiere ayudar en el partido decisivo, aunque Zinedine le ha dicho que no arriesgará, porque mira el bosque, no el primer árbol, y luego viene el Atlético y un calendario liguero infernal con exámenes cada tres fechas. Para el técnico el campeonato español es tan importante como el reto europeo, no piensa en proteger su cuello.