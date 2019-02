El secreto de la emotiva celebración de Marco Asensio

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 15/02/2019 16:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Marco Asensio fue uno de los jugadores más destacados del encuentro del pasado miércoles ante el Ajax. La importante victoria a domicilio del Real Madrid sirvió para encarrilar la eliminatoria de octavos de la Champions, gracias al 1-2 conseguido en Ámsterdam. El futbolista mallorquín, que había saltado al campo en el minuto 73, aprovechó su oportunidad y fue el encargado de rubricar la victoria tras materializar una gran asistencia de Dani Carvajal.

Su tanto, además, dejó una celebración muy especial que llamó la atención de los aficionados. Después de enviar la pelota al fondo de la red, Asensio hizo un gesto simulando que untaba una crema sobre una de sus manos. Lejos de tratarse de algo al azar, lo que hay detrás de esta celebración es una bonita historia.

Raíces holandesas

Maria Gertruida Margaretha Willemsem es la madre del futbolista, que falleció en 2011. A ella le dedica todos los goles que marca, con un gesto en el que señala al cielo. Maria nació en Holanda, por lo que Asensio, además, tiene un vínculo muy especial con este país. «Feliz por volver a mi segunda tierra y por la victoria. Het doelpunt is voor jullie. #pindakaas / Happy to return to my second home and for the victory. #MA20 #UCL», dijo en sus redes sociales tras el encuentro.

Feliz por volver a mi segunda tierra y por la victoria. Het doelpunt is voor jullie. 😜🇳🇱 #pindakaas / Happy to return to my second home and for the victory. #MA20#UCLpic.twitter.com/Hg4yC6ZUKP — Marco Asensio (@marcoasensio10) 13 de febrero de 2019

Por ello, tal y como ha desvelado el propio Real Madrid, Asensio aprovechó la ida de los octavos para visitar a la familia que reside en Holanda. Durante el partido, numerosos seres queridos estuvieron en el palco, y fue a ellos a quienes dedicó el importante gol.

En cuanto al gesto de la dedicatoria, este encuentra su explicación en una mantequilla de cacahuete de una marca concreta a la que el jugador es un apasionado, pero que sin embargo no se vende en España. Su familia holandesa es la encargada de hacerle llegar los tarros al futbolista, un detalle que Asensio recuperó para la ocasión y que a buen seguro emocionó a más de uno.