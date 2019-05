Mercado de fichajes Rodrygo, modesto pero preparado El atacante brasileño cree que deberá «evolucionar» para estar «al nivel» del Real Madrid

S. D. | EFE @abc_deportes Actualizado: 13/05/2019 19:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El delantero del Santos brasileño Rodrygo Goes, dijo este lunes que el Real Madrid, al que se incorporará en julio próximo, es «el mayor club del mundo» y reconoció que deberá «evolucionar» para estar «al nivel» de sus jugadores.

«El Real Madrid es el mayor club del mundo (...) Desde el primer día busco evolucionar en todos los aspectos, subir mi nivel. Tengo que estar al nivel de sus jugadores cuando llegue allá», afirmó Rodrygo en una rueda de prensa en Santos antes del entrenamiento de su equipo este lunes.

Desde su millonario fichaje por el club madrileño hace un año, el joven atacante, de 18 años, cree que su «responsabilidad» en el Santos aumentó, pero considera que la presión es normal y que está «actuando bien» con su actual equipo, segundo clasificado en el Campeonato Brasileño.

Protagonista en el partido de este domingo ante el Vasco da Gama carioca con un gol y dos asistencias, Rodrygo aseguró que quiere «aprovechar» sus últimas semanas con la camisa del 'Peixe' para dejar al equipo en la cima de la tabla de la liga nacional.

«Jugamos todos los partidos pensando en vencer, en ser líderes. Voy a aprovechar este poco tiempo que me queda para dejar el Santos en el liderazgo, es uno de mis objetivos», recalcó el delantero.

Rodrygo deberá dejar su club de formación a finales de junio, cuando embarcará rumbo a España para incorporarse a la plantilla del Real Madrid a inicios de julio.

En la rueda de prensa, el futbolista calificó además de «muy guay» la experiencia de haber visitado las instalaciones del Real Madrid y haber conocido a algunas de sus estrellas, como Luca Modric o Karim Benzema, aunque lamentó el hecho de que todavía no tuvo la oportunidad de encontrarse con el técnico Zinedine Zidane.

Respecto al desempeño del entrenador Jorge Sampaoli al frente del Santos, Rodrygo elogió el «trabajo colectivo» llevado a cabo por la comisión técnica y dejó en evidencia la buena relación que mantiene con el preparador argentino.

«Sampaoli es un entrenador con mucha experiencia en Europa y, como voy para allá, siempre me da consejos para que pueda evolucionar bastante», señaló.

La joven estrella brasileña aseguró que ya echa de menos a su club de formación y que lo extrañará mucho más una vez lo abandone, aunque no descarta un posible regreso al Santos en el futuro. «Desde luego, es un sueño que tengo. No puedo prometer, porque nunca se sabe qué pasará mañana. Pero ya lo echo de menos y lo echaré mucho más cuando me vaya», subrayó Rodrygo.