Real Madrid Las risas de Isco y Marcelo en la prórroga indignan al club y al madridismo Benzema, Casemiro y Chust estaban sorprendidos en el campo. El malagueño y el brasileño no paraban de reírse y hacer comentarios jocosos mientras sus compañeros denotaban en su cara la preocupación por una situación que al final fue letal

Isco y Marcelo se partían de risa en el campo del Alcoyano mientras Benzema, el joven Víctor Chust y Casemiro les miraban sorprendidos. No estaba el horno para bollos, con el empate en el marcador y una prórroga por delante, pero los dos veteranos tenían ganas de juerga, al parecer, cuandola hecatombe se presumía al ver el espíritu de uno y otro equipo, el levantino ilusionado con la proeza y el campeón de Liga asustado por lo que podía venir y vino en la Copa, otro desastre para la historia.

Los directivos estaban indignados, enojados con esa falta de actitud de Isco y Marcelo, y, sobre todo, con su falta de inteligencia, porque no hay que estudiar en Harvard para asumir que te están grabando

La renovación de la plantilla del Real Madrid está decidida y se hará en cuatro meses, pero ya hay decisiones tomadas. Isco y Marcelo acaban contrato en 2022 y no han recibido oferta de renovación porque el club no cuenta con ellos y lo saben. Sus risas en el césped cuando la eliminatoria estaba empatada es la gota que ha colmado el vaso. Nadie entendía porqué se podían reír, noeran capaces de comprender cómo podía estar pensando en reírse de algo con la que estaba cayendo.

El vestuario estaba molesto al conocer esas risas. Y los directivos estaban indignados, enojados con esa falta de actitud de esos dos veteranos y, sobre todo, con su falta de inteligencia, porque no hay que estudiar en Harvard para asumir que te están grabando mil televisiones.

Algunos jugadores estaban indignados. El equipo no entendía de quése reían cuando todo estaba tan peligroso como al final se confirmó con la eliminación. Y junto a estos dos hombres se irán en junio varios más.

La imagen de Isco y Marcelo es vergonzosa. Contrastaba esa falta de compromiso con jugadores como Lucas Vázquez y Odriozola que terminaron con calambres y rotos en el campo de tanto correr, como señalaron personas que iban en la expedición.