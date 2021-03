Real Madrid Las rencillas entre el Madrid y Hernández Hernández El club blanco estalla al entender que el árbitro canario acumula ya un historial de errores muy graves contra el Real

Rubén Cañizares Madrid Actualizado: 09/03/2021 11:38h

Cuarenta y ocho horas después del derbi, la indignación en el Real Madrid no solo no ha ido a menos, sino que es aún mayor hoy que tras la finalización del partido contra el Atlético. Un encuentro en el que no ha dicho adiós a la Liga, pero sí que la tiene más complicada tras sacar solo un punto ante el actual líder. Un empate a uno que deja a los blancos sin depender de sí mismos para revalidar el título y con un enfado gigante por lo que consideran un arbitraje calamitoso de Hernández Hernández. Uno más con graves consecuencias para los blancos en la controvertida relación entre el canario y el Real Madrid, aunque la entidad blanca fuera al Wanda Metropolitano con el cuerpo hecho de lo que les podía pasar: «No nos ha sorprendido nada. Desde el mismo instante de su designación sabíamos que esto iba a suceder. Y lo sabíamos todos. Jugadores, cuerpo técnico, personal del club, directivos...», explican a ABC desde el Madrid.

La entidad merengue considera al colegiado canario uno de los árbitros con peores condiciones del fútbol español, pero no solo eso. Su reflexión va mucho más allá: «¿Por qué estos arbitrajes con él? La explicación más sencilla es la más probable. Hernández Hernández nos odia. Y punto. Todo el madridismo le percibimos como un tipo que odia a nuestro club. Es un hecho transversal. Es posible que todos los estratos del madridismo estemos equivocados, pero cuando todos pensamos exactamente igual, algo falla...».

Volverá a suceder

En el Real Madrid no entienden cómo un árbitro que no dirige encuentros de Champions tiene tantas designaciones en partidos de alto voltaje de la Liga, como son los clásicos o los derbis. Consideran injustificado que Hernández Hernández repita temporada tras temporada designaciones en duelos directos contra el Barcelona y el Atlético, pero a pesar de sus quejas se resignan con lo sucedido en el pasado y con lo que está por venir: « No se puede permitir colocar a un juez racista en casos con hombres de color acusados. La Federación sabe perfectamente que Hernández Hernández nos odia, pero aquí no pasará nada. En el vestuario la sensación que tuvimos tras el derbi era un ‘hasta la próxima’. Esto volverá a suceder con este mismo colegiado porque no se habrá tomado ninguna medida al respecto».

Las quejas del Madrid vienen de lejos. En la últimas temporadas, son varios los clásicos, en muchos casos decisivos para el devenir del campeonato, en los que el equipo blanco se ha sentido muy perjudicado por decisiones de Hernández Hernández. Penaltis a favor no pitados, goles del Barça con infracciones previas no señaladas, tantos del Madrid anulados por faltas inexistentes, expulsiones directas por entradas de amarilla... Acciones todas ellas que ha recopilado RMTV y que ha mostrado y detallado en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales estos últimos días y al que ya le han añadido la mano de Felipe que tanta indignación ha generado en el club. Justo el sentimiento opuesto a lo que sucede en el Atlético, que ayer utilizó su cuenta oficial de Twitter para criticar los modos, y lo que ellos consideran llantos injustificados del Madrid tras el derbi: «Critican hasta los aciertos... Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor».

¿ Y qué piensa el estamento arbitral de toda la polémica generada tras el derbi? Pues algo así como mucho ruido y pocas nueces. No ven chicha suficiente como para montar el revuelo que se ha montado y se sorprenden por la decisión de Hernández Hernández de no hacer caso al VAR. En estos dos años y medio de viodeoarbitraje se ha repetido una y mil veces el corporativismo del gremio a la hora de seguir las indicaciones del VAR. El domingo, en el derbi, Hernández Hernández consideró que no había cometido un error claro y manifiesto, aunque así se lo indicara el González González en la sala VOR. Y actuó en consecuencia, pero tampoco gustó. La resaca del derbi viene potente.