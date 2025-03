El remedio a los miedos de Hazard

Hay cosas que no se pueden pagar con dinero y esas son las más duras. Once lesiones en veinte meses, un desgraciado récord difícilmente superable. Desde el exterior surgía un sentimiento humano de apoyo para un futbolista que deseaba jugar y no podía. ... El vía crucis de problemas físicos ha provocado en su cabeza un problema psicosomático a lo largo de sus dos primeros años en el Real Madrid . Eden Hazard tenía miedo cada vez que volvía a jugar, porque se rompía al cabo de unos cuantos partidos, de uno, de dos encuentros, incluso en un cuarto de hora, como sucedió frente al Elche .

La Champions salva las cuentas del Real Madrid La fisura distal del peroné derecho soportada hace dos temporadas , por culpa de su compatriota Meunier, abrió un proceso que se agravó con las nuevas lesiones que se pasaron el testigo hasta derrotar mentalmente a la estrella belga. El futbolista pagaría mucho dinero por estar bien. Lo que ha aguantado durante estos dos años, marcados por once dolencias, no se lo desearía ni a su peor enemigo, que no lo tiene. Todos los compañeros de profesión le han apoyado ante esta crisis. Y por fin es optimista. Ha tocado la tecla acertada para volver a ser el que fue. El belga se encuentra ilusionado; lo que ha sufrido era un miedo psicológico, psicosomático, que le hacía cargar el peso a la pierna izquierda para liberar a la derecha, que lleva la placa. Se acabó ese temor. Ha comenzado ese trabajo físico exhaustivo y piensa reaparecer en Liverpool, el 14 de abril, o incluso en el clásico del día 10 El belga se encuentra ahora ilusionado, una característica que ya no conocía, desaparecida de su mente. Lo doctores le han dejado claro que lo que ha sufrido, con sus lesiones, era un miedo psicológico que le hacía proteger la pierna operada con la placa en el peroné, la derecha, y cargar el peso en la pierna izquierda para liberar a la otra extremidad del trabajo duro. Y ese desequilibrio explotó en forma de diez dolencias más. Hazard fue intervenido en Dallas en marzo de 2020 después de lesionarse el 26 de noviembre de 2019 ante el PSG. Fue entonces cuando le colocaron esa placa. Y el delantero ha pensado siempre que todos sus percances posteriores han sido porque esa placa hizo que su peroné fuera demasiado rígido, de tal manera que cambió su pisada y cargó la mayor parte del esfuerzo en «la zurda». Ahora ya sabe que esa sensación es totalmente falsa. «Eden», como le llaman en los vestuarios del Real Madrid y de Bélgica, ha dialogado con los doctores que le operaron del peroné en 2017 y en 2020, James Calder y Eugene Curry , para saber si debía quitarse esa placa. Y ambos especialistas han coincidido con los médicos del equipo español : «La placa no afecta a la movilidad y torsión de la pierna derecha, el tobillo derecho es igual de flexible que el izquierdo». Todos los doctores señalan que lo que Hazard ha sentido es un temor psicológico a volverse a lesionar y lo que debe hacer es realizar una gran «preparación física del tren inferior» para conseguir toda la potencia en ambas piernas y acabar con este problema. « Eden se ha convencido de ello», indican desde el club. Estas eminencias en las lesiones de peroné han tocado la tecla física y psicosomática del futbolista, que ha vivido por fin un cambio radical en su mente y ahora se encuentra ilusionado con la reaparición. La preparación exhaustiva del tren inferior significa un trabajo específico en abdominales, glúteos y piernas , especialmente los cuádriceps, que se rompió dos veces, y la parte posterior del muslo. Los especialistas subrayan que la adquisición de esa potencia en el tren inferior, sin miedo a forzar, como ha sucedido hasta ahora, finalizará con todos los percances. Se acabó el terror a pisar de otra forma, a pasar el peso a una u otra pierna. Hazard hacía eso y rompía la armonía muscular del cuerpo. Le han expuesto que se ejercite al máximo y no piense en proteger la pierna derecha. Ha viajado a la concentración belga para hablar con los médicos de su selección de este cambio de situación y mañana potenciará un entrenamiento exhaustivo en Valdebebas para adquirir esa solidez en el tren inferior. Se siente bien y piensa que la lesión en el psoas derecho está superada. Quiere reaparecer en el partido de vuelta ante el Liverpool e incluso piensa en jugar antes frente al Barcelona en el Di Stéfano.

