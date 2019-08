Aparece Hazard en un 5-3-2

CRÓNICA DIRECTO

En algún momento de esta semana, al rumorearse los fichajes de Pogba y Van de Beek, Zidane fue por fin comprensible. Ellos dos permitían vislumbrar algo por fin: un 4-1-4-1 (un 4-3-3) con nuevos interiores. Dos jugadores de ida y vuelta, dinámicos y con 15 goles por cabeza. Sumados a los de Hazard, aportarían ya una cifra considerable; además, añadirían ritmo y vigor a un mediocampo agotado. Renovación.

Así que el 5-3-2 de Zidane en Salzburgo puede ser interpretado como una simple prueba, como el reconocimiento de una debilidad (la media no tira) o quizás como algo más, como el replanteamiento de la situación.

Es un sistema adecuado a Hazard, cuyos equipos han jugado a menudo con tres centrales. En cierta forma, es una adaptación natural a su juego.

El 5-3-2 (3-5-2 para los optimistas) tiene de malo que el extremo (de Vinicius) desaparece, también que el Madrid necesitaría otro central (tres titulares y solo Nacho de suplente) y tiene de bueno que no solo optimiza a Hazard, libre de las exigencias en la banda, también a Marcelo, a cuya espalda ya no surge la escalera cuesta arriba de una película de terror, sino un central, en este caso el debutante Militao (que, no obstante, con su peinado tiene algo de zombi desenterrado). Protegido por un buen Militao y un mejor Casemiro, Marcelo puede jugar hasta los 60 años; su alegría ofensiva volvió en la primera mitad.

Entre el 5-3-2 y la tranquilizadora presencia de Casemiro, viga maestra, el Madrid dio una buena impresión por primera vez en bastantes meses.

Se vio de nuevo la inteligencia instintiva entre Marcelo, Hazard y Benzema. Los dos primeros hicieron una gran jugada por la izquierda para el fallo nada sorprendente de Benzema, que se desquitó después asistiendo a Hazard para su gol. Se dirá que lo «fabricó», que lo «preparó», pero en realidad solo fue un buen pase a la carrera de Hazard, que se hizo el gol solo con su amago clásico y un chut desde fuera del área.

Se vio lo que puede ser Hazard, sobre todo en el contragolpe, con espacios. Benzema lo intuye y ya empieza a colocarse de asistente, de jugador auxiliar. Vivió unos años a la sombra de Cristiano y ahora puede hacerlo a la de Hazard. Ha sido el Sancho Panza de uno y ahora quiere ser el Doctor Watson del otro. El que (mejor) le pasa la partitura al solista.

El Madrid robó, defendió más arriba y tuvo mejor el balón con buenas aportaciones de Isco. En lo «estático» atacó mucho por la nanotecnología de Marcelo, aunque lo espectacular vino en los contragolpes de Hazard con la lanzadera de Benzema, un jugador inteligente en el juego y aún más inteligente en la supervivencia. Lejos queda aquel populismo de Raúl y sus carreras agónicas. El de Benzema es un populismo sutil que, a falta de gol y explosión, ofrece primeros toques perfectos y mucho fútbol de espacios.

Tras el descanso cambió el partido. El Salzburgo hizo muchos cambios y, fuera por el físico o por ajustes en la presión, comenzó a mandar. La segunda del Madrid la podía haber patrocinado Indasec, por lo de las pérdidas.

Valverde hizo de Casemiro, algo para lo que quizás le falte cocción, usando la expresión ya inolvidable de Lopetegui. Bien en el robo, en el ir y venir, pero incertidumbre en el pase. No se confía en Kroos para ese puesto, ni él mismo confía.

Con los minutos entró Jovic, ausente hasta una contra en la que demostró conducción, verticalidad y disparo; luego Vinicius, bien con espacios aunque igual de reprimido al llegar al área. Es un extremo desequilibrante que se tendrá que ir ganando la vida ya veremos cómo.

Brotes verdes medicinales en el Madrid, por el color del traje y por lo convaleciente y clínico de la sintomatología. Se vio a Hazard aparecer en un sistema nuevo.