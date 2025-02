¿Va a recuperar también el Real Madrid a Reguilón?

El Real Madrid disfruta de su primera semana de vacaciones tras una larga temporada y hasta el lunes 31 de agosto no volverá al trabajo en Valdebebas para preparar la próxima temporada, que en el caso de los blancos comenzará el fin de semana del 19-20 de septiembre, que es cuando la Liga ha decidido que dispute la primera jornada. Hasta entonces, asueto y descanso para todos, inclusive Martin Odegaard, que ayer ya se hizo oficial su regreso a la entidad de Concha Espina

El Real Madrid tenía apalabrado con los donostiarras un segundo año de cesión del noruego, que desde que acabó la Liga sigue un tratamiento especial en su rodilla derecha por el desgaste de rotula que sufre. La idea era que comenzara la pretemporada con los donostiarras este viernes 14 de agosto, pero ahora ya no será así y deberá centrar su proceso de recuperación pensando el el día 31.

Algo parecido le sucede a Ceballos. En un verano sin fichajes, lastrados todos los planes por el coronavirus, José Ángel Sánchez y Florentino Pérez le han hecho saber a Zidane que tiene en su mano recuperar a futbolistas que son apuestas de presente y futuro del club. Jugadores de nivel y talento para triunfar en el Madrid. Como Odegaard, y como es el caso de Ceballos. Zidane es el responsable de que el utrerano no esté en el primer equipo, pero la situación actual quizás haga cambiar de opinión al técnico francés, que sabe que necesita piernas jóvenes y hambrientas para reforzar el centro del campo.

En principio, la idea es que el internacional español haga la pretemporada para que zidane valore su regreso. Ceballos tiene muy buena imagen entre los seguidores del Real Madrid , que verían con buenos ojos su vuelta al equipo. En el Arsenal, el centrocampista ha sido uno de los líderes del conjunto inglés, que fue campeón de la FA Cup.

Y hay aún tercer nombre que la planta noble del Bernabéu estarían encantados de ver de nuevo. Se trata de Sergio Reguilón, lateral izquierdo que se ha salido en el Sevilla durante toda la temporada. Con Mendy y Marcelo no tiene hueco el canterano, pero la continuidad del brasileño no es segura. El rendimiento de Marcelo ha bajado muchísimo en sus dos últimos años y cada curso sufre una media de cinco lesiones musculares. Es un icono del Madrid, Zidane está contento con él pero el club cree que quizás sea el momento de darle la oportunidad a Reguilón.

Para ello, primero habría que convencer al técnico de que apostara por ello, y después habría que negociar con Marcelo una salida cordial, teniendo en cuenta que hablamos del segundo capitán y un referente en la última década. No es fácil, porque el brasileño está encantado con su vida en Madrid y no ha pensado cambiar de aires, pero eso no quiere decir que su permanencia en el club sea segura. Y ahí estaría Reguilón para subirse al tren.

La otra opción para el canterano sería un nuevo año de cesión o una venta con opción futura de tanteo. En Inglaterra gusta mucho Reguilón, y el Chelsea podría ofrecer 30 millones por él. No es mala cifra, pero el jugador sigue creyendo que puede triunfar en el Madrid , la afición también considera le tiene mucho cariño y él no parece muy dispuesto a valorar una venta. Cuando acabe la participación del Sevilla en la Europa League, saldremos de dudas.