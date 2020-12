Rubén Cañizares SEGUIR Madrid Actualizado: 08/12/2020 01:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con un Santiago Bernabéu vacío desde mediados de marzo, momento del estallido del coronavirus. Con una merma importante en la afluencia al Tour del Bernabéu, cerrado hasta junio, y sin el filón del turismo, su principal fuente de visitantes. Con la tienda de Adidas persiana abajo hasta la pasada semana, cuando volvió a abrir sus puertas nueve meses después. Y con una pérdida de entre un 15 y un 20 por ciento por los derechos de televisión en la Liga, el Real Madrid no está en condiciones de recibir más arañazos a sus finanzas, por lo que caer mañana eliminado en la primera fase de la Champions sería no solo una tragedia deportiva, también un grave contratiempo económico para las cuentas de la entidad.

Dentro del club, y del vestuario, tienen absoluta conciencia de que el duelo ante el Borussia Monchengladbach es el partido más importante de la historia reciente del Madrid desde la final de la Champions en 2018, en la que los blancos ganaron la Decimotercera. Tocó allí entonces techo de ingresos la entidad de Concha Espina, sumando 88,6 millones de euros de ganancias, cifra que superaba los 81 y los 80,1 obtenidos en 2016 y 2017, años de la Undécima y la Duodécima. Premios todos ellos que revalorizaron el caché del Real Madrid, lo que le permitió lograr mayores y mejores contratos de patrocinio, y que elevaron el presupuesto del club a máximos históricos.

Beneficios colaterales

Además, salir campeón de la Champions fue la llave para dos fuentes de ingresos más: la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, torneos que otorgaron alrededor de 12 millones de euros más al Real Madrid. Sí, la Champions y sus tentáculos han sido una mina de oro para el club blanco en una década que da ya sus últimas bocanadas, pero empieza a no serlo tanto. Los blancos no han pasado de octavos las dos últimas campañas y pueden empeorar aún más este registro si no hacen los deberes mañana contra los alemanes.

Cierto es que los actuales ingresos del Real Madrid en la Champions son muy similares a cuando enlazó cuatro de cinco títulos. A pesar de caer en el primer cruce de las eliminatorias, ante el Ajax en 2019 y frente al Manchester City este mismo año, los blancos ingresaron 85 y 80 millones de euros respectivamente, pero hay un matiz muy importante que no puede pasar por alto. Desde la temporada 2018-19, la UEFA elevó de manera sustancial los premios económicos de la Champions, en concreto un 45%, y el club presidido por Florentino Pérez tiene siempre asegurados 50 millones por la clasificación, dinero que proviene de su primer puesto por coeficiente UEFA (34,5 millones) y de jugar como mínimo la primera fase (15 millones). Si estos emolumentos hubieran existido cuando el Madrid ganó las tres Champions consecutivas, habría ganado alrededor de 45 millones de euros más de los que ya obtuvo por cada una de ellas, y este es el jugoso trozo de tarta que se está perdiendo ahora mismo con sus irregulares actuaciones continentales.

El agujero puede ser más hondo si el equipo no logra pasar de la primera fase, circunstancia que reduciría los ingresos de esta temporada en Europa a una cifra aproximada de 65 millones, entre un 20-25% menos que en las pasadas campañas. Y es que en los presupuestos que proyecta el Real Madrid siempre son contabilizados que el equipo llegue, al menos, a los octavos de la Champions. Un objetivo mínimo que ahora está en peligro. En serio peligro.

El bolsillo de la plantilla

El daño económico no sería solo a la entidad. Los bolsillos de los jugadores se verían también magullados. Según las cuentas que maneja el club blanco, las pérdidas estimadas para esta temporada podrían alcanzar los 100 millones de euros, y para paliar esta cifra urge una bajada salarial que puede ser mayor de la esperada (se negocia una cifra en torno al 15-20%) si en Europa se cae antes de tiempo.

No hay duda de que el compromiso de los jugadores ha sido total. Ya se bajaron un 10% la ficha la pasada temporada y renunciaron a las primas por ganar la Supercopa de España y la Liga, pero no es suficiente. El coronavirus ha provocado un mayor impacto en los clubes más poderosos económicamente, y jugar en febrero la Europa League o estar fuera de las competiciones continentales sería una peligrosa zancadilla para cuadrar las cuentas, lo que aumentaría las posibilidades de que la merma en las nóminas sea mayor.

Pero no solo las finanzas se verían lastimadas. El Real Madrid jamás ha sido eliminado en la primera fase de la Champions, con el formato actual puesto en marcha en 1993. Ni siquiera cuando se jugaban dos fases de grupos antes de los cruces. Siempre ha estado el equipo blanco en la ronda de eliminatorias y, claro está, jamás ha tenido que jugar la Europa League o ver las competiciones continentales desde febrero en el sofá. Es un todo o nada.