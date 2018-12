Real Madrid Solari: «¿Isco? Hablo con cariño de Modric porque acaba de ganar el Balón de Oro» El entrenador del Real Madrid vuelve a afrontar una rueda de prensa con numerosas preguntas sobre el malagueño

Rubén Cañizares

Cada rueda de prensa de Solari es un bombardeo de preguntas sobre Isco. Y así seguirá siendo hasta que la situación del andaluz se normalice o el propio técnico lo haga por él. Muy incómodo se muestra siempre Solari cuando aparece el nombre de Isco en la pregunta del periodista. Tanto que ha decidido echar el candado y salir del paso con la reflexión de siempre: «Hay 24 jugadores en la plantilla, más lo del Castilla. Todos trabajan con intensidad, ganas e ilusión y eso lo que todos queremos. No creo en los indiscutibles, tampoco cuando jugaba. Ustedes están todo el tiempo discutiendo a los futbolistas y a los entrenadores. Lo que tienen que hacer es dar lo mejor en los entrenamientos para estar listos. Luego es cierto que existe el bajo rendimiento y el alto, y nuestro trabajo es discernir bien y tratar de no equivocarnos».

Preguntado por si Isco atraviesa una etapa de bajo rendimiento o está gordo, como él mismo preguntó a sus seguidores en Instagram, Solari no cambió el guión: «No tengo redes sociales, lo siento. Pero repito, para mí no hay titulares, no existen en el fútbol jugadores indiscutibles. Si hay jugadores muy buenos y constantes, pero ningún jugador jugó es eterno. Cuando jueguen unos, otros tendrán menos minutos, es una cuestión matemática y no futbolística. Si pones el foco en el que no jugó, siempre vas a preguntarme por ese jugador y no por otro».

La tibieza con la que habló de Isco contrasta con las bonitas palabras para Modric, ganador del Balón de Oro el pasado lunes: «Es el año de Luka Modric y el foco tiene que estar con él, en el merecimiento, lo ha hecho todo por el Madrid y por su selección, y gana el premio en un momento de madurez. No tiene 20 años, sino 30, y eso le da el justo valor». La respuesta conllevó otra cuestión incómoda para Solari: «¿Por qué hablo con tanto cariño de Modric y de Isco no? Acaba de ganar el Balón de Oro, es normal que hable así de él».

El partido de mañana ante el Melilla, oportunidad de oro para muchos no habituales y canteranos, sirvió a Solari para sacar pecho de La Fábrica, donde él ha estado trabajando durante 6 años: «Es un trabajo incomprendido, porque es un trabajo a largo plazo pero la realidad es que ahora mismo hay once jugadores de la cantera en el primer equipo, 90 en Primera y 60 en otros lugares del mundo. En total, 150 jugadores de la cantera del Real Madrid jugando al fútbol profesional en todo el mundo. Hay que estar orgullosos».