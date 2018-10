CRÓNICA DIRECTO

En los cinco meses que acumula Lopetegui como entrenador del Real Madrid, ha tenido dos delicadas conferencia de prensa. La del 13 de junio, día de su presentación, en la que tuvo que dar explicaciones de su despido como seleccionador, además de ofrecer sus primeras impresiones como técnico merengue. Y la de hoy, 22 de octubre, en la que ha recibido un bombardeo de preguntas sobre su inminente despido como técnico blanco: «Si pensáis que vais a ver a un entrenador hundido y abatido no miréis aquí. Estoy con la máxima ilusión y ambición. Mi día a día lo sigo afrontando con normalidad y solo estoy pendiente de lo que está bajo mi control. No pienso en nada más», aseguró Julen en la sala de prensa de Valdebebas, en la que ha podido ser su última comparecencia en la ciudad deportiva del Madrid.

Lopetegui, cuestionado sobre si puede confirmar su presencia en el Camp Nou, solo aseguró que es el entrenador a día de hoy y que el resto no le interesaba: «Lo que yo he aprendido en el Madrid es a luchar, eso lo llevo grabado a fuego. Estoy centrado en revertir la situación, esa es mi responsabilidad como entrenador y mi obligación con el ADN de este club. Si estuviera pensando en lo que se dice o no se dice no sería entrenador, y mucho menos del Real Madrid»

El análisis deportivo de Lopetegui sigue siendo el mismo. Resumiendo, la pelota no quiere entrar, y espera que ante el Viktoria Plzen se pueda poner fin definitivamente a esta situación: «Hay una relación directa con el gol. Puedes hacer muchos méritos, llegar muchas veces a portería y ser superior, pero este juego depende de los goles. Se tiene que mejorar en el reparto de goles, ser más efectivos, pero eso se consigue con buen juego. Hay que consolidar lo que hacemos bien y matizar lo que no estamos haciendo tan bien».

Isco, en plan capitán

Junto a Julen, fue uno de los jugadores con más peso en la plantilla, Isco, quien dio la cara en un momento tan complicado como el que vive el Real Madrid. Sin brazalete, pero con el peso de un capitán, el malagueño sacó la cara por el entrenador y por el equipo: «No es fácil asimilar esta cantidad de malos resultados, pero llevo seis temporadas aquí, he vivido momentos malos y siempre hemos sabido resurgir. Los que critican acaban metiendo el 'rabito' entre las piernas. A muchos parece que le gusta ver al Madrid en mala situación, pero nunca se le puede dar por muerto».

Isco, como Ramos, también cree que sería una locura echar a Lopetegui. Por eso deja bien claro que si es así, también tendrían que echar a todos los jugadores: «Nosotros somos los que tenemos que meter los goles y evitarlos. Estamos preocupados porque no conseguimos resultados, pero en el vestuario hay tranquilidad y confianza. No nos está saliendo bien el trabajo, pero esto cambia de un día para otro. Somos ganadores, lo hemos demostrado. Creo mucho en este equipo y no creo que la prensa tenga el poder de echar a un entrenador. Ojalá mañana sea un punto de inflexión».

Para terminar, Isco dejó un mensaje claro por el problema de gol que está sufriendo el equipo. Quizás tras sus palabras ya no haya más debate sobre Cristiano Ronaldo: «No podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí».