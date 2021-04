Real Madrid Sergio Ramos, lesionado para un mes El capitán del Madrid una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda y se perderá la Champions y el clásico

En medio de la polémica por la participación de Sergio Ramosen los últimos minutos del partido de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 entre la selección española y Kosovo, el Real Madrid ha comunicado hoy una nueva lesión del central.

El club blanco ha emitido un parte médico en el que informa de la lesión de su capitán, si bien no especifica el tiempo de baja: «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro capitán Sergio Ramos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda. Pendiente de evolución».

Parte médico de Sergio Ramos.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 1, 2021

Según fuentes del club blanco, el internacional español estará de baja aproximadamente un mes, por lo que se perderá los dos partidos de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Liverpool y el clásico frente al Barcelona.

Instantes después de conocerse la noticia el andaluz explicó a través de las redes sociales las circunstancias de su lesión, que llegó cuando se estaba ejercitando sobre el césped de La Cartuja una vez concluído el encuentro contra Kosovo.

Así se explicó Ramos en Instagram:

«La verdad es que llevo unas semanas bastante duras. Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Por suerte, desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel.

Ayer, tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular.

Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís.

No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma».