Real Madrid Sergio Ramos, el especialista en «Panenkas» El capitán madridista ha anotado varias penas máximas con ese particular golpeo del balón

S.D.

Promete ser la nueva tónica en el Real Madrid. Con la ausencia de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos se postula como el primer lanzador de los penaltis del club español.

Algo que se evidenció en el duelo ante el Gerona cuando el sevillano fue el encargado de materializar la primera pena máxima del encuentro. Al central madridista no le temblaron las piernas y resolvió con un disparo a lo Panenka, que servía a los suyos para empatar el encuentro.

No es la primera vez que el capitán del equipo madrileño marca un penalti de esta manera. Todo comenzó en el año 2012, el defensa llegaba a la Eurocopa 2012 después de caer en las semifinales de la Champions League contra el Bayern de Múnich en la tanda de penaltis. Una fatídica tanda en la que Ramos erró su lanzamiento mandando el balón a las nubes y propiciando la derrota de los suyos ante los alemanes.

Distinto escenario, pero con mismos protagonistas: los once metros y Sergio Ramos. El camero, lejos de asustarse, se dirigió a la portería de Rui Patricio con el balón en las manos y dispuesto a resarcirse de lo ocurrido en la Copa de Europa. Los españoles suspiraban por la situación y muchos se llevaron la mano al corazón cuando vieron al futbolista del Madrid realizando un disparo a lo Panenka. El zaguero tranquilizó a todo un país cuando su lanzamiento entró en la portería y contribuyó a la victoria del combinado nacional.

No sería la última vez que los aficionados viesen al jugador anotar con un disparo de estas características. Fue ante su antigua casa, el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuan cuando repitió este atrevido chut. Ramos no se lo pensó dos veces y corrió al área contraria para coger el cuero y plantarlo desde los once metros. El central volvió a sorprender con un tiro a lo Panenka. Tras su gol, el zaguero se dirigió al fondo donde se encontraban los «Biris», que se dedicaron a insultar al futbolista durante todo el encuentro, y se señaló su nombre y sus orejas, insinuando que no escuchaba los abucheos de los seguidores radicales. Después de ello, Ramos señaló al resto de sectores del estadio sevillista para disculparse.