Real Madrid Sergio Ramos: «Cinco años después seguís hablando de Mourinho porque vende» El capitán del Real Madrid pide respeto para Solari y deja claro que él no elige al entrenador

Rubén Cañizares

En su temporada numero 13 en el Real Madrid, Sergio Ramos está a noventa minutos de lograr su título número 20 con la entidad blanca, una marca que deja al capitán del equipo a solo tres títulos del récord de 23 de Paco Gento, hoy presidente de honor del club. El tiburón de Camas tiene ya muy cerca a la Galerna del Cantábrico. Palabras mayores: «Es un objetivo ser el jugador de la historia del Real Madrid con más títulos. No me canso de ganar y creo que vamos por el buen camino».

Para Ramos, la final de mañana no será una bicoca, como algunos quieren vender, y avisa a sus compañeros y aficionados para que mantengan bien encendidos los sentidos: «En el fútbol no se gana a nadie con el escudo. El talento se impone, pero el físico y la intensidad también son muy importantes. Si te confías, pasa lo que pasa. Saldremos con la mentalidad de hacer un partido muy serio. Miren lo que pasó con River Plate. Al Ain tiene buenos jugadores, es el equipo más fuerte del país y juega en su casa. Ayer, en la Mezquita, me decían que por primera vez querían que perdiera el Real Madrid».Para el capitán, uno de los secretos de esta era prodigiosa de los blancos es la amistad y el compañerismo dentro del vestuario, valores que ha puesto en duda en las últimas semanas Cristiano, con declaraciones fuera de lugar. El andaluz no lo ve así: «Nosotros no le hemos escuchado hablar del Real Madrid. El tiempo que se ha estado aquí él a visto el grupo que hay y sabe que ese ha sido nuestro éxito. Nos alegra que le vaya bien. Nada más».

Otros dos nombres propios pasaron por el escáner del capitán del Real Madrid. Cómo no, Isco uno de ellos: «Isco no es marginal, es un jugador más. Lo bueno que tiene el Madrid es la competencia. Hay jugadores como Ceballos que el año pasado no tenía muchos minutos y este año sí. El nivel de exigencia es el y al final la decisión del entrenador la toma por detalles. Todos vivimos momentos buenos y malos y está claro que cuando no juegas es más complicado sonreír».

El otro hombre en boca del madridismo es Mourinho. Ahí Ramos fue más vehemente: «Yo no soy nadie para decidir quién debe ser el entrenador del Real Madrid. Llevamos cinco años sin Mourinho y seguís hablando de Mourinho. Tenemos la posibilidad de ganar un título y estamos hablando de Mourinho. El capitán no decide los entrenadores y creo que hay que respetar a Solari».

El cosquilleo de las finales

Solari también puede ganar mañana un título, pero a diferencia de Ramos, sería su estreno de palmarés como entrenador del Madrid, un hecho que siempre queda en la memoria aunque él quiere centrarse en el colectivo: «Estamos muy bien, todo el mundo está contento e ilusionado y con el foco puesto en el partido. Este grupo tiene mucha experiencia en finales y está ese cosquilleo de jugar una final. Ganar tres Mundiales de Clubes seguidos sería algo extraordinario. Un gran broche para estos jugadores. Estamos ante una hermosa oportunidad».

Y es que Solari considera que al Madrid no se le ha valorado en la justa medida todos estos años, de títulos a mansalva y de gestas complicadas de repetir: «A veces nos cuesta a todos darle la justa medida y el justo valor a lo que ha hecho el Madrid. Son cuatro Champions en los últimos cinco años, las últimas tres de manera consecutiva. Uno no se puede dormir en los laureles pero tampoco se puede olvidar lo que hemos hecho».