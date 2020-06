Real Madrid El secreto del mejor Benzema: dieta minimalista, estabilidad familiar y dobles sesiones físicas Un chef personal, la llegada a su vida de la modelo Cora Gauthier, mujer y madre de su segundo hijo, y su disciplina de trabajo, motivos de su brillante fútbol

Hay genios en todos los gremios, pero no siempre sabemos distinguirlos. En la música parece evidente que una obra de arte queda plasmada en forma de canción. En el cine, con una de esas actuaciones que te ponen la piel de gallina. En la pintura, en uno de esos cuadros de los que siglos después viajamos medio mundo solo para presenciarla in situ. Pero, ¿y en el fútbol? En el fútbol una genialidad de la que se hablará durante años y décadas puede ser más complicada de detectar, pero eso no quiere decir que no las haya. Y, normalmente, son propiedad de talentos, en algunos casos incomprendidos, como el de Benzema. Su taconazo el domingo por la noche en Cornellá es una de las jugadas de la Liga, como manifestó Butragueño, es ya también una de las obras de arte de los 91 años de vida del campeonato nacional.

«Casemiro sabía que Karim podía inventarse algo así. Sabemos que Benzema es un jugador impresionante. Llevamos desde 2009 disfrutando de su calidad en el Madrid y cada temporada mejora la anterior. Son sus mejores años de fútbol», explicaba sonriente Zidane tras la victoria contra el Español. «El gol es noventa por ciento de Karim. Es una asistencia increíble, y es típico de él. Estamos acostumbrados a su calidad», añadía Casemiro. Entrenador y brasileño no dudaron en regalarle los oídos a Benzema, el mejor futbolista del Real Madrid esta temporada, como ya sucedió el pasado curso. En ambos, ya no estaba Cristiano Ronaldo, y con Bale pensando en cómo deben jugar al golf las musarañas, ha sido el delantero francés el que ha cogido la bandera de líder del Madrid y se ha hecho fuerte con ella.

«Hoy es un hombre que cuida al genio que lleva dentro», aseguran desde Valdebebas. Benzema no siempre supo canalizar sus gigantes cualidades hacia su profesión. Todos conocemos, porque han sido episodios mediáticos, sus deslices con los coches deportivos, la velocidad y unas compañías no siempre adecuadas para el buen hacer de su carrera. Por ahí empezó su cambio, dándole un giro de 180 grados a su vida personal. Karim tiene una hija de seis años de edad, Mélia, fruto de su noviazgo con la enfermera Chloe de Launay, con la quien actualmente mantiene una gran relación pero con quién nunca encontró la estabilidad emocional y familiar que si llegó a su vida en 2017, cuando se casó con su actual mujer, la modelo francesa Cora Gauthier, madre de su segundo hijo, Ibrahim.

Desde entonces, la noche, las juergas con amigos y los coqueteos con una vida social incompatible con la de un futbolista de élite llegaron a su fin. Asentó la cabeza, justo ya a las puertas de la treintena, y dejó definitivamente atrás el niño que llevaba dentro para hacerse adulto. Doble salto hacia la madurez justo cuando el Real Madrid más necesitaba de su talento.

No fue el único mérito en la construcción del nuevo Karim. Desde hace dos temporadas, sigue una dieta minimalista que hace que la camiseta del Madrid le quede holgada. Más fino y fibroso que nunca, a sus 32 años Benzema exhibe una condición física de un jugador de 20. Una alimentación cuidada hasta al extremo, con cero licencias a dulces y alcohol, consistente en cinco comidas al día alta en hidratos y proteínas de calidad, y baja en grasas, en las que sobresalen productos de gran valor nutricional como las microalgas, proteínas vegetales que son siete veces mayor a un filete de ternera, la verdura y el pescado al vapor, el aceite de coco o los polvos de algarroba. Todo de la mano de uno de los mejores chefs del planeta, Alberto Mastromatteo, cuyo trabajo ha hecho que Karim se haya quitado de encima más de cinco kilos.

La última pata de este gran nivel de fútbol es su disciplina de trabajo. Las sesiones en Valdebebas hace mucho tiempo que ya no son las únicas horas de trabajo al día de Karim. En su casa, dobla sesión de curro: «Es muy constante. Ni una sola concesión», sentencian en el Real Madrid