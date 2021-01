Real Madrid El rencor de Deschamps: «Nunca olvidaré lo que dijo Benzema. Nunca» El seleccionador francés sorprende con unas declaraciones muy feas sobre el delantero del Real Madrid

Son cinco años ya sin ver a Benzema con la camiseta de la selección nacional francesa. Su implicación en el caso Valbuena le apartó de vestir los colores de su país, y desde entonces la tónica habitual ha sido un reproche tras otro entre ambas partes. En su momento, Karim aseguró que Deschamps se plegaba a la presión de una parte racista de Francia para no convocarle, reflexión que no piensa perdonarle jamás, como ha detallado en una entrevista a la radio francesa RTL.

«Es una huella y no puedo olvidarlo. No está relacionado solo con Karim Benzema. También hay declaraciones de otras personas que llevaron a este hecho violento que afecta a mi familia. Cuando se trata de mi elección como entrenador, de la táctica o el aspecto técnico es algo normal, y no me importa. Pero esto que dijo Benzema cruza una línea. Afecta mi nombre y a mi familia. Para mí, esto es inaceptable. Decir ciertas cosas conduce necesariamente a una agresión verbal o física. He sufrido las consecuencias yno puedo olvidar. Nunca lo olvidaré».