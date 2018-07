Real Madrid El Real Madrid no borra de su lista a De Gea Pese a su mala actuación en Rusia, el arquero del Manchester sigue entre los aspirantes a sustituir o competir con Keylor. El problema es su precio

Fernando Rojo

Actualizado: 05/07/2018 08:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Para quienes apoyasteis, criticasteis con respeto y sufristeis con nosotros, gracias». El mensaje de David de Gea nada más acabar el Mundial dejaba implícito el tormento que había sufrido el guardameta madrileño por su mala actuación en Rusia y las críticas que había recibido. Han sido días muy duros para toda la selección, pero especialmente para él, ya señalado tras el primer partido contra la selección portuguesa por el garrafal error que supuso uno de los goles de Cristiano Ronaldo. No mejoró su desempeño en los partidos siguientes, donde se le notó nervioso y trasladó esa inseguridad al resto del equipo. El colofón al mes más gris para De Gea -que ya había arrancado mal el 3 de junio con un error en la recepción de un balón aparentemente fácil ante Suiza- fue la triste tanda de penaltis contra Rusia, donde el guardameta no atrapó ninguno de los lanzamientos de los anfitriones del torneo. Más allá de las sensaciones negativas, su paso por el Mundial se resume en fríos y contundentes números: doce tiros en contra, once goles.

Es evidente que el caché de David de Gea no ha mejorado en las últimas semanas. Más bien al contrario. El Mundial es el mayor termómetro del planeta futbolístico, y al igual que hay jugadores que están mejorando su cotización -como es el caso de Mbappé, Neymar, Kane o Lukaku- también ocurre que hay otros que salen fuertemente tocados como es el caso del arquero madrileño. Sin embargo, la percepción que se tiene desde el Real Madrid no ha cambiado apenas nada. Los informes técnicos del club blanco observan su mala actuación durante el Mundial como una circunstancia puntual que en nada empaña una gran carrera deportiva. Es más, consideran que, si bien la inseguridad en la portería española ya venía desde el encuentro de preparación ante Suiza e incluso del amistoso ante Argentina en marzo, lo cierto es que el nerviosismo del portero se habría visto agudizado por la inestabilidad que sufrió la selección tras el despido de Julen Lopetegui como seleccionador.

De hecho, el nuevo técnico blanco es uno de los grandes valedores de David de Gea a lo largo de los años. Fue el portero con el que ganó la Eurocopa sub 21 en 2013 ante Italia. Y confió ciegamente en él para realizar la transición en la portería de la selección absoluta una vez concluida la etapa de Íker Casillas. Nada más acceder al cargo como entrenador del Real Madrid y tras su fulminante despido como seleccionador, una de las primeras peticiones de Lopetegui fue la de volver a sondear la opción de fichar al guardameta del Manchester United, elegido la pasada temporada como el mejor arquero de la Premier y del que Mourinho no tiene intención de desprenderse de él. Pero antes y ahora, el principal escollo vuelve a ser el alto precio de la operación, que ronda los 100 millones.

Por ese precio el Real Madrid podría valorar la posibilidad de pagar la cláusula de Oblak, aunque ello implicara romper el implícito pacto de no agresión que existe entre la Casa Blanca y el Atlético de Madrid. Pero la dirección deportiva no quiere hacer un desembolso tan alto ni por Oblak, ni por De Gea, ni por ningún otro portero. Prefiere invertirlo en otras operaciones que se consideran prioritarias, como sería la posible llegada de Neymar o, si no fuera posible, el fichaje de alguno de los goleadores de postín del fútbol europeo, entre los que destacan Kane, Lewandowski y Salah.

En cualquier caso, el Madrid no ha aparcado en ningún momento la búsqueda de un guardameta de garantías que compita o que sustituya a Keylor Navas. Ya el pasado enero estuvo a punto de incorporar a Kepa, arquero del Athletic, pero cuando todo estaba prácticamente cerrado, Zidane paralizó el traspaso y defendió al costarricense, lo que provocó no pocas tiranteces entre el técnico y la dirección deportiva.

Zidane defendió a Keylor

El debate volvió a avivarse incluso una vez conseguida la Champions League, cuando se volvió a proponer a Zidane la búsqueda de un guardameta. El francés esgrimió que su portero era Keylor, lo cual supuso un nuevo boquete en las relaciones del entrenador con la planta noble del Bernabéu. Días después, como se sabe, Zidane presentó su renuncia, y Keylor Navas se quedó sin su principal valedor en el Real Madrid. La llegada de Lopetegui no significa en absoluto que no vaya a contar con el costarricense. Los planes del equipo blanco han sido y siguen siendo contar con dos porteros de garantías. Pero si no cuajara ninguna opción, el Madrid podría dar una oportunidad al joven ucraniano Andriy Lunin. Futuro para la portería blanca.