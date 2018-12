Real Madrid Ramos y Marcelo se acercan a Gento Los dos capitanes alcanzarán hoy 20 títulos cada uno si vencen en la final del Mundial de Clubes, situándose a solo tres del récord del hoy presidente de honor

Uno llegó en el verano de 2005 y el otro en el mercado invernal de 2007, veteranía que les ha hecho ser primer y segundo capitán desde la marcha de Casillas en julio 2015. Más de una década en el Real Madrid para Sergio Ramos y Marcelo les ha servido para construir una sala particular de trofeos. Si el equipo blanco cumple los pronósticos y consigue hoy un nuevo Mundial de Clubes, andaluz y brasileño llegarán a los veinte títulos con la camiseta del Real Madrid: «El currículum está ahí y es el que es. Podría ser mi título número veinte, algo que jamás imaginé. No me canso de ganar y creo que vamos por el buen camino», reflexiona sonriente y orgulloso el de Camas, a la vez que mira el horizonte y ve un reto único en los 116 años de vida del club: «Claro que me haría mucha ilusión superar a Gento y ser el jugador de la historia del Real Madrid con más títulos. Es un objetivo que tengo».

Y es que el tiburón de Camas tiene ya muy cerca a la galerna del Cantábrico. El ahora presidente de honor de la entidad merengue es el futbolista con más trofeos del Madrid, con 23, pero su récord está ya seriamente amenazado por Ramos. Cuatro Ligas, dos Copas del Rey, tres Supercopas de España, cuatro Champions, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa ponen la brillantina a la carrera de Sergio, que como la de Marcelo, está bañada en éxito: «Creo que el mérito es la unión que tenemos dentro del vestuario. Aquí somos todos amigos y eso se nota. Y también influye el largo tiempo que el equipo lleva jugando con la misma base. Pero esto no se para aquí, tenemos más hambre de títulos y en esta competición lo vamos a demostrar una vez más», decía el brasileño antes de la semifinal del pasado miércoles contra el Kashima.

Entre ambos capitanes y Gento no se puede dejar de mencionar a Manolo Sanchís hijo, que con 21 títulos también ve ya a su espalda la sombra de Ramos y Marcelo. El exdefensa central jugó durante 18 temporadas en el Real Madrid, entre 1983 y 2011, acumulando en su petate ocho Ligas, dos Copas de Europa, dos Copas de la UEFA, una copa Intercontinental, cinco Supercopas de España y una Copa de la Liga.

Benzema, a por los 16

Ramos y Marcelo tienen ahora los mismos títulos que Casillas y Camacho, y ya están por delante de Chendo (18) Di Stéfano (17), Hierro (17), Miguel Ángel (16), Santillana (16), Raúl (16), Cristiano (15), Míchel (15), Butragueño (15) y Guti (15). En esta ilustre lista también aparece Benzema, el tercer jugador de la actual plantilla con más títulos. Decena y media suma el francés, que pueden ser 16 con el Mundial de Clubes que se decide hoy, lo que le colocaría en el top diez de futbolistas del Madrid con más copas.

Fuera del 120x90, el título también tendría un sabor especial para Santiago Solari, que en menos de dos meses podría presumir de su primer trofeo como entrenador del Real Madrid, mérito que el argentino, humilde y prudente como en él es habitual, pone sobre las piernas de sus jugadores: «Este grupo tiene mucha experiencia en este tipo de partidos y les noto ese cosquilleo de jugar una final. Estamos ante una hermosa oportunidad, como es la de ganar tres Mundiales de Clubes seguidos. Sería algo extraordinario, un gran broche para estos jugadores. Y es necesario recordarlo porque a veces nos cuesta a todos darle la justa medida y el justo valor a lo que ha hecho el Madrid. Son cuatro Champions en los últimos cinco años, las últimas tres de manera consecutiva. Uno no se puede dormir en los laureles pero tampoco se puede olvidar lo que hemos hecho para tener todo lo que tenemos».

A liderar el palmarés

El título de hoy también pondría al Real Madrid como el equipo con más Mundiales de Clubes, en su formato actual. Con tres entorchados (2014, 2016 y 2017), los blancos son junto al Barcelona (2009, 2011 y 2015), los que más acumulan, aunque también es verdad que la entidad de Concha Espina tiene tres Copas Intercontinentales (1960, 1998 y 2002), un titulo que nunca pudo obtener su gran rival. Fue en la edición de 1992, ante el Sao Paulo, cuando los azulgranas tuvieron la opción de ganarla, pero salieron derrotados de Tokio ante un gran Raí (2-1).