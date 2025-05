El Real Madrid podrá jugar en Mánchester

La UEFA sintió un terremoto interno cuando Boris Johnson anunció el sábado que el Reino Unido aplicaría la cuarentena para todos los viajeros procedentes de España a partir del primer minuto del domingo. Esa postura política significaba que el partido entre el City y el Real Madrid no podría disputarse en Manchester en el Etihad el 7 de agosto. La Champions se topaba con obstáculos políticos.

Había que tomar decisiones rápidamente. Además, el aumento de la pandemia en Gran Bretaña, Francia, Alemania y España comenzaba a complicar la disputa de los partidos pendientes de octavos de final de la Champions, previstos inicialmente en los países de los clubes locales. Los teléfonos ardieron este fin de semana. El Real Madrid estaba pendiente ayer de saber donde viajaría, si a Manchester o a Lisboa, sede de la Copa de Europa a partir de cuartos de final.

La UEFA hará un control estricto de la pandemia, con tests a cada equipo en los entrenamientos y antes y después de los partidos

El Manchester City contactó con su Gobierno para hacer ver que su enfrentamiento de la Liga de Campeones no podría jugarse con esa normativa impuesta a última hora. El primer ministro reaccionó y explicó que habría exenciones para el deporte de élite en esta cuarentena estricta que pretende aplicar. El club inglés respiró. Recibirá al Real Madrid en su casa.

El club español ya sabe que el escenario será el mismo y no tiene que variar el vuelo de la expedición, que se trasladará el 6 de agosto a Manchester para intentar la hazaña de vencer por dos goles de diferencia al equipo de Pep Guardiola, porque en el Bernabéu perdió 1-2. El técnico catalán avisa que el Real Madrid es capaz de todo y no se fía. Ramos, sancionado, no será protagonista del reto.

Hoy, test Covid-19 de UEFA

El Real Madrid regresa hoy a los entrenamientos en Valdebebas tras una semana de un descanso físico y mental bien ganado con el título de Liga. Zidane dirigirá su sesión a las once de la mañana. Marcelo es el único hombre que aún no tiene el alta competitiva, tras la lesión muscular sufrida hace un mes, pero el brasileño puede obtenerla antes del 7 de agosto.

En medio de ese retorno al trabajo de campo, la plantilla madridista se someterá hoy al control de coronavirus de la UEFA. Ayer por la mañana se daba todavía la paradoja de tener previsto pasar ese test en su ciudad deportiva sin saber donde se jugaría el partido con el City. Al mediodía se resolvió el dilema por parte de las autoridades británicas, tras le presión del universo del balón.

El máximo organismo del fútbol continental será muy estricto en los controles sanitarios de la pandemia con todos los clubes que siguen en competiciones europeas. Hará pruebas médicas en los entrenamientos, en los días previos a los partidos y en los días posteriores. Será un protocolo que impondrá en los encuentros de octavos de final, en los campos de los clubes locales, y después en Portugal y Alemania, sedes de las «fases finales» de la Champions y de la Liga Europa.

Las concentraciones de los equipos clasificados en Portugal y en Alemania suponen una elección positiva, porque separan a los jugadores del contacto diario con personas que no están ligadas al sector ni a los test periódicos a los que son sometidos futbolistas, entrenadores, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, utilleros, directivos y otros profesionales de los clubes que viajan siempre con las expediciones.

Reclusión

La reclusión en un hotel de cada equipo facilita esta vigilancia médica e impide múltiples situaciones de riesgo, aunque la seguridad total nunca existe, como subrayan los doctores.

Alcanzar casi la seguridad total es el objetivo de los médicos elegidos para trabajar con las plantillas en Portugal y en Alemania. Los profesionales concentrados, sesenta personas de promedio por equipo, irán del hotel al entrenamiento y de regreso al hotel, donde comerán y cenarán. No habrá sitios ni opciones de posibles contactos externos, salvo en sus lugares de residencia. Los finalistas de la Champions y la Liga Europa estarán un máximo de diecisiete días concentrados en Portugal o en Alemania. Casi como una Eurocopa.