Real Madrid El piropazo de Solari a Benzema El técnico argentino le mando un mensaje claro al futbolista gallego, titular indiscutible

Rubén Cañizares

Se marchó Lucas, como todos sus compañeros, con la sensación de haber dejado escapar vivo al Barcelona. el 1-1 era un gran resultado antes de comenzar a jugar. Visto lo visto, se le quedó escaso al equipo blanco. Su goleador, Lucas, fue uno de los mejores de un Madrid que no deja de crecer, y en parte por el fútbol y el trabajo que le pone el gallego, que anoche fue seriamente piropeado por su entrenador

«Lucas tiene algunas de las virtudes que más me gustan de los españoles. Es valiente y solidario», dijo Solari, que no tiene ninguna duda de que ahora mismo su equipo es Lucas y diez más. Para que salga del once, mucho van a tener que trabajar otros compañeros: «Nos ha faltado un poco de acierto en los últimos metros. Ellos también apretaron, era normal, y al final hay que estar satisfechos por el partido que hicimos pero no por el resultado».