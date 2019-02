Real Madrid El pasapalabra de Solari sobre la indisciplina de Bale El entrenador del Real Madrid huye de la polémica con el galés y centra su discurso en el duelo ante el Barcelona: «El foco es el clásico»

Si Solari creía que las ruedas de prensa unipersonales se habían terminado tras dejar claro que la situación de Isco era la que era y no va a cambiar, al argentino le ha salido otro ‘grano en el culo’. En 10 minutos de conferencia de prensa, hasta siete preguntas de Gareth Bale y su indisciplina del pasado domingo en el Ciudad de Valencia al negarse a seguir calentando tras ver que no era el primer cambio elegido por Solari. Un carrusel de preguntas que el argentino solventó como hizo en su momento con Isco. Balones fuera y prioridad el grupo.

«Tenemos un partido guapísimo ante el Barcelona que va a hacer de Madrid la capital mundial del fútbol. El resto no nos interesa. El foco y la mirada es este partido. Yo entiendo que cada uno de vosotros puede poner la mirada donde más le interese, como en la periferia de lo anecdótico, pero nosotros y, seguro que los aficionados, preferimos poner la mirada en los 1.000 días que lleva este grupo siendo campeón de Europa o en cómo hemos llegado hasta aquí para estar a un partido de meternos en la final».

A Solari se le cuestionó en repetidas ocasiones si poner a Bale de titular mañana sería un mal ejemplo para el vestuario y una doble vara de medir si comparamos su caso al de Isco, pero el técnico blanco fue más hermético y esquivo que nunca: «Insisto. Hemos trabajado mucho para llegar a finales de febrero con todas las competiciones abiertas. El foco es el clásico y todos los jugadores, también Bale, están centrados en ello. Tenemos muchas ganas de jugarlo y de clasificarnos».

Ajeno al partido, del que no desveló nada respecto a su posible once aunque sí dejó claro quién es innegociable, «nuestra afición en el único titular indiscutible», Solari sí que fue rotundo a la hora de enjuiciar polémica la jugada del penalti de Casemiro en el Ciudad de Valencia: «Con o sin tecnología, siempre en la jugadas interpretables va a haber divergencia de opiniones, pero lo que no podemos dudar es que hay penalti a Casemiro, como así lo rice la regla número 12. Todos nos metemos con los árbitros cuando fallan, pero no es normal hacerlo cuando aciertan».