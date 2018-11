Real Madrid ¿Qué le pasa a Solari con Isco? El argentino fue un paso más allá y le dejó fuera de la lista ante la Roma: «Para mí, la titularidad o suplencia es un tema ficticio»

El sexto partido de Solari como entrenador del Madrid deja a uno de los jugadores más talentosos de la plantilla marcado en rojo. Isco, prácticamente inédito desde la llegada del argentino, vio ayer el partido desde el vestuario de su equipo, con cara de pocos amigos y acompañado por Luca Zidane, otro de los descartes de Solari en la lista de 18.

El bombazo llegó a las 19.25 horas, cuando el Madrid anunciaba su once y sus suplentes, y en ninguno de los dos lados aparecía Isco, que 24 horas antes se había entrenado con total normalidad en el Olímpico. Golpe al mentón que Solari quiso suavizar tras el partido: «Son decisiones puntuales para momentos puntuales. La suplencia de un jugador para mí es un problema ficticio. Lo veo ahora y lo veía así también como jugador. No le doy más importancia que esa, ni menos. Son 24 jugadores y el trabajo de los entrenadores es elegir quiénes van a empezar el partido, quiénes se visten y quiénes se quedan fuera».

La vida de Isco en este nuevo Real Madrid de Solari es prácticamente anecdótica. Fuera de la convocatoria ante el Melilla, 34 minutos contra el Valladolid, 17 frente al Viktoria Plzen, sin minutos en Balaídos, 28 contra el Éibar y en la grada anoche ante la Roma. De 540 minutos, solo ha jugado 79. «En las decisiones deportivas no entramos ni debemos entrar. Solari toma las decisiones que considera oportunas», explicó Butragueño, sin meterse en líos como en él es habitual.

Distanciamiento

Isco, operado de apendicitis el pasado 26 de septiembre, no ha vuelto a coger el tono físico que mostró en los primeros partidos de la temporada. Esta es una de las razones por las que Solari no acaba de apostar por él, pero no es la única. Tampoco hay química. Según contó anoche la cadena Cope, el jugador tuvo una falta de respeto hacia el técnico tras el partido en Ipurúa. A esto se le suma que al técnico argentino no le hizo gracia la foto que subió a Instagram su pareja, junto al propio jugador y al hijo de este, en la noche de Halloween, mientras el equipo jugaba la ida de dieciseisavos de la Copa en Melilla. Isco justificó aquella instantánea asegurando que no se la había realizado en ese mismo momento, argumento que no le excusa de la inoportunidad. A pesar de no estar convocado, presumir de disfraz junto a la familia en el estreno de tu nuevo entrenador no parece el mejor modo de fomentar el compromiso. Y de aquellos polvos vienen estos lodos, aunque Solari se muerda la lengua: «Yo no tengo Instagram, Twitter ni Facebook y no los utilizo. Repito que son decisiones puntuales en momentos puntuales. Nada más».

La ausencia de Isco fue la noticia de otra noche de poco fútbol del Madrid y muchos agujeros en defensa. El 0-2 en el Olímpico sirve a los blancos para estar ya en octavos, y como primeros, pero la victoria no tapa un encuentro flojo. Si la Roma hubiera tenido la mitad del acierto del Éibar hoy se hablaría de otro resultado, pero el equipo italiano fue demasiado inocente ante Courtois, en su mejor partido en el Real Madrid. Un impulso para el belga, que con Solari ya es titular indiscutible. Justo lo contrario que Isco, que tiene un problema muy serio.