Real Madrid ¿Qué le pasa a Marcelo? El brasileño, fuera del parte médico, no cuenta de momento para Solari a la espera de recuperar su mejor tono físico y mental

Rubén Cañizares

@Ruben_Canizares Seguir Madrid Actualizado: 12/12/2018 02:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A la espera del sorteo del próximo lunes 17, día en el que se conocerán los duelos de octavos de final de la Champions, el Real Madrid cierra esta tarde la fase de grupos con un partido intrascendente ante el CSKA. Ya clasificado y como primero de grupo, los blancos buscarán una victoria que deje en las arcas del club 2,7 millones de euros más, que es la jugosa cantidad que entrega la UEFA por triunfo a cada equipo en esta etapa inicial de la competición.

Será el componente económico el mayor acicate de un encuentro donde Solari, como ya hiciera ante el Melilla la pasada semana, le dará minutos los menos habituales, a la espera de que la nómina de lesionados vaya aminorando. Ahí no está desde hace ya una semana Marcelo, pero ni en el partido de Copa ni el domingo en Huesca el futbolista brasileño fue llamado a filas por su entrenador.

Suspenso

Caso extraño este del segundo capitán, cuya temporada no llega al aprobado ahora que se asoman las vacaciones de Navidad. Despistado en defensa, con poca influencia en el juego ofensivo y fuera de forma, Solari le mandó ayer un mensaje entre líneas: «Ojalá que podamos contar pronto con él, pero lo importante es que cuando vuelvan lo haga con regularidad y constancia, que esté fino y que esté bien. Es un fantástico futbolista pero no nos sirve que pueda jugar un partido y los siguientes no lo pueda hacer».

El técnico blanco sabe de la importancia capital de Marcelo en este Real Madrid, pero también es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta del mal estado físico del brasileño, con algún kilo de más y numerosas lesiones musculares que sólo le han permitido jugar el 50 por ciento de los partidos de esta temporada. De ahí que aunque su nombre haya desaparecido del parte de bajas y que Reguilón, su sustituto natural, siga lesionado, Solari no le considere apto para competir.

Es el último episodio de un curso, hasta la fecha, pobre de Marcelo, marcado desde el principio por una alarmante falta de actitud que le ha causado varias problemas. Uno de ellos fue con Lopetegui, tras ser cambiado en Girona, una de las plazas donde el brasileño dio la nota.

También la ha tenido Marcelo con los medios, esquivo y a la defensiva con ellos, un talante habitual en el segundo capitán del Real Madrid que esta temporada ha cogido aún más fuerza, hasta dejar como perla una altiva reflexión ‘made in Cristiano’: «Todos los periodistas intentáis hacer daño. Igual es envidia porque no sabéis jugar al fútbol», aseguró el brasileño tras el sonrojante triunfo ante el Viktoria Plzen (2-1) a finales de octubre. Una respuesta fuera de lugar, como tantas otras que tiene en su catálogo Marcelo cuando se pone delante de los micrófonos.

Diferente es la situación de Isco y Asensio, ambos en las condiciones que exige su técnico, pero ninguno de ellos prioridad en los planes de Solari. Hoy, ante los moscovitas, los dos españoles tienen una interesante oportunidad para ganarse un puesto en el once, ahora que se acerca el Mundial de Clubes, último título de 2018. Keylor Navas, relegado ya definitivamente a la suplencia, también podría tener una nueva opción en un partido sin nada en juego en lo deportivo y con cuatro bajas seguras para Solari: Mariano, Reguilón, Nacho Fernández y Casemiro. Los cuatro apuran sus procesos de recuperación para estar listos la próxima semana, fecha del Mundialito.