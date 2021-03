Real Madrid Otro palo para Hazard: lesión en el psoas de su pierna derecha El belga vuelve a ingresar en la enfermería, tras reaparecer el sábado ante el Elche. Llevaba mes y medio de baja. Es su undécima lesión en año y medio en el Madrid

Rubén Cañizares Actualizado: 15/03/2021 14:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Malas noticias, una vez más, para Eden Hazard. El futbolista belga sufre una lesión múscular en el psoas derecho, según ha anunciado el club en un parte médico hecho público en su página web. De momento, se desconoce el tiempo de baja.

El jugador belga, que reapareció el pasado sábado ante el Elche tras mes y medio de ausencia por una rotura muscular, no se ejercitó esta mañana con el resto de sus compañeros y su presencia ante el Atalanta está descartada. El belga no jugará el decisivo partido de vuelta de octavos de la Champions: «Hay situaciones que no se pueden explicar. Quiero ser positivo y espero que sea poca cosa. Lo que está claro es que algo está pasando. Él se ha lesionado muy poco durante su carrera y esta situación es nueva para él, pero no puedo dar más explicaciones», aseguró Zidane, mitad resignado mitad triste por el nuevo contratiempo del belga.

El técnico blanco, que atendió a los medios en la previa del partido contra el Atalanta, repitió en varias ocasiones que había que tener paciencia con Hazard, a pesar de que el aficionado madridista pueda estar ya algo cansado de tanta lesión: «Estamos con él y le queremos ayudar. A los aficionados les digo que esperen por Hazard. Sabemos el jugador qué es y nosotros lo que queremos es verle jugar. En estos momentos no puede ser, pero vamos a tener paciencia y esperar. Lo que yo quiero con todas mis fuerzas, y todos los que trabajamos aquí queremos, es ver el jugador qué es Hazard. Tarde o temprano va a llegar esto, seguro».

El francés, además, quiso lanzar un mensaje de apoyo al servicio médico del club: «No creo que haya un problema con esto. Tenemos gente muy competente aquí, pero luego hay cosas que no se pueden explicar. Esto pasa en el fútbol. Se intentan buscar por qué tantas lesiones, pero a veces no tienen explicación».

En estos casi dos años que lleva en el Real Madrid, Hazard está viviendo un auténtico calvario con las lesiones. Eden solo ha jugado 37 de los 87 encuentros que ha disputado el Real Madrid con Hazard en la plantilla. Apenas un 40%, y muchos de ellos saliendo desde el banquillo. Un fichaje de 100 millones de euros que venía a ocupar el vacío de Cristiano Ronaldo, algo que cada vez parece más improbable.