Real Madrid Mayoral, Jovic o Mariano: el Madrid solo se quedará con uno Zidane tiene cuatro delanteros en su plantilla, pero solo le vale Benzema. En el club, resignados, buscan quedarse con un único nueve suplente y vender, o ceder, a dos

Rubén Cañizares Madrid Actualizado: 22/09/2020 06:52h

En un equipo, como es el caso del Real Madrid, donde su sistema habitual de juego solo contempla un delantero en el campo, suena extraño que acumule hasta cuatro arietes en la plantilla. La política de rotaciones de Zidane es invisible cuando en su pizarra aparece el ‘9’. Benzema acumula más del noventa por ciento de las titularidades, y cuando no lo es, suele ser por motivos físicos más que técnicos. Detrás de Benzema hay un desierto. Así lo ha demostrado Zidane en sus dos etapas como entrenador en el banquillo blanco, y conforme pasan los meses y las temporadas no solo no explora otras vías, sino que blinda aún más la confianza en Karim.

No hay plan B, ni C, ni siquiera D. No le valen Mayoral, ni Jovic, ni Mariano. El empate a cero en San Sebastián, en el estreno liguero, dejó dos debuts. Marvin y Arribas se vistieron por primera vez la camiseta el primer equipo, pero lo que siempre es una buena noticia, el estreno de dos canteranos con el Real Madrid, se ha convertido en un arma arrojadiza contra Zidane. Con cinco cambios a su disposición, un número importante de bajas y el equipo falto de ocasiones y goles a pesar del buen juego, el técnico francés decidió echar mano de dos canteranos que juegan por banda en lugar de buscar más pólvora con Mayoral y Jovic, los dos delanteros que tenía el domingo en el Reale Arena. Paradójico.

Desde la marcha de Cristiano Ronaldo, hace ya algo más de dos temporadas, los números del Real Madrid de cara a la portería contraria han ido menguando de manera considerable. No debe ser nada raro, si tenemos en cuenta que se marchó el futbolista que le hacía más de cincuenta tantos por curso. Benzema ha subido sus registros anotadores sin el luso, pero no es suficiente. Por eso, el Madrid recuperó a Mariano en 2018 y fichó a Jovic en 2019. En el club entienden que ambos tienen en sus piernas un cierto número de goles que pueden ayudar al equipo en momentos determinados de la temporada en los que Benzema no apunta entre palos, o el equipo necesita otro perfil en una situación de desventaja en el marcador. Pero no es así.

«Creemos que Jovic es un buen delantero, pero si no lo ponen es muy complicado demostrarlo», explican en el Real Madrid. De Mayoral creen que es «un nueve que en cualquier momento va a explotar», añaden. En ambos casos, más el de Mariano, la resignación es la tónica. Si Zidane no cambia su libro de estilo, Benzema acaparará todo el protagonismo. Con exceso o déficit de gol. Para el entrenador, el salto entre Karim y los otros tres delanteros es gigante.

De ahí que el Madrid tenga la intención de quedarse con solo uno de los tres suplentes. Deportivamente no tiene sentido tener cuatro delanteros si siempre juega el mismo. Económicamente, el ahorro de dos fichas es importante con los tiempos que corren. A Jovic le ha recomendado irse cedido. A Mariano, que ya renegó de una gran oferta del Benfica, le siguen intentando convencer que es la última opción y que se va a pasar otro año en la grada, y con Mayoral hay dudas. Es que más tilín le hace a Zidane, aunque no le llena, y gusta mucho en el club, pero es por el que más dinero podrían sacar. Una venta con opción de recompra no está descartada, pero tampoco que se quede como segundo delantero. En diez tendremos la respuesta, pero sea la decisión que sea, lo que está claro es que para Zidane, detrás de Benzema está la nada.