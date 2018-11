Real Madrid Marco Asensio «pasa» de la presión «Yo no tengo que ser el que tiene que tirar del carro en el club», considera el joven futbolista del Real Madrid

Uno de los futbolistas peor parados por la crisis de juego y resultados del Real Madrid que finalmente acabó con Julen Lopetegui fuera del club y Solari haciéndose cargo del banquillo ha sido Marco Asensio. La considerada perla blanca y de la selección española se ha estancado. Ha perdido frescura, atrevimiento y también la titularidad en su equipo.

Pese a todo, el mallorquín consideró en una entrevista con el canal 'Vamos' de Movistar+ que los focos no deben apuntarle a él, sino a los pesos pesados del vestuario madridista.

«Tampoco lo veo como una crisis», afirmó en primer lugar. «Yo no tengo que ser el que tiene que tirar del carro en el club. Hay otros jugadores que llevan más años en el club, más experimentados, que tienen un estatus mayor al mío y son ellos los que tienen que tirar del carro».

Sobre su menguante importancia en el primer equipo blanco, después de que Lopetegui lo convirtiese en titular y con Solari la haya perdido, reconoció que «ahora estoy teniendo menos protagonismo pero las valoraciones las haremos a final de temporada».

Aprovechó Asensio también para afear muchas de las críticas que está recibiendo después de su evidente bajón de rendimiento: «Hay críticas que no son justas pero ya sabemos como funciona aquí el periodismo. No quiero incluir a todos pero hay críticas que van a hacer daño».

El balear explicó que «el fútbol ha sido injusto con Lopetegui, en los momentos clave no hemos tenido el acierto o suerte... no sé cómo llamarlo. Es una situación complicada para él y su cuerpo técnico por lo que pasó en la selección. No han tenido esa pizca de suerte. Les queda una larga carrera y el fútbol les va a devolver esa suerte».

«Vamos a muerte con el que esté ahí»

«Los resultados han sido mejores y así es el fútbol. Es nuestro entrenador y vamos a muerte con el que esté ahí. Tenemos que ser fuertes como hemos sido siempre para tener grandes victorias», agregó sobre la llegada de Solari al banquillo.

Y se refirió también a Luis Enrique, que sigue llamándole a la Selección Española pese a su pérdida de peso en el Real Madrid: «Me ha dado mucha confianza, está pendiente de mí y me da muchos consejos. Eso es importante para un jugador».