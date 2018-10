Real Madrid Maqueda, exmadridista y cuñado de Lopetegui: «He sentido vergüenza por el comunicado» «El señorío que ha tenido el Real Madrid siempre hay que demostrarlo, a las duras y a las maduras»

El comunicado oficial del Real Madrid para hacer pública la destitución de Julen Lopetegui no ha sentado demasiado bien a una parte del madridismo que considera que en el mismo el club ha sido excesivamente duro con Julen Lopetegui.

Junto a los típico agradecimientos y buenos deseos que suelen ser habituales en este tipo de notas públicas, el club madridista incluyó un párrafo muy contundente en el que se dudaba de la capacidad del técnico vasco para lograr buenos resultados con un vestuario repleto de calidad candidatos al Balón de Oro.

«La Junta Directiva entiende que existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla del Real Madrid, que cuenta con 8 jugadores nominados al próximo Balón de Oro, algo sin precedentes en la historia del club, y los resultados obtenidos hasta la fecha», señalaba.

Más allá de los seguidores que han expresado su desaprobación a estas palabras a través de las redes sociales, también se ha escuchado alguna voz destacada, como la de Juanjo Maqueda, exjugador madridista de finales de los ochenta y principios de los noventa, y cuñado del técnico cesado. En el programa 'El Larguero' de la Cadena SER dio su opinión sin ambages.

«La verdad, sinceramente, he sentido vergüenza de ser madridista. Vergüenza absoluta», respondió acerca del comunicado. «Ya no es que sea de dentro o deje de ser, haces un comunicado que es una bomba para ti. Pones que hay ocho jugadores nominados al Balón de Oro, de los cuales, ninguno será Balón de Oro, posiblemente Modric tenga alguna opción. Y tú tienes la capacidad de a alguien que ha sido cinco veces Balón de Oro echarlo o venderlo. Esa reflexión seguro que no la has hecho. Tú puedes decir que echas a un entrenador porque los resultados no son los que crees u otras situaciones pero esto... sinceramente, como aficionado al Madrid y como alguien que ha estado mucho tiempo en esa casa, la verdad que me entristece».

Sobre la abrupta salida del técnico unos meses después de llegar para hacerse cargo de un equipo que se había quedado huérfano de su técnico y su principal estrella después de conquistar su tercera Champions consecutiva, Maqueda recordó las polémicas marchas de otros jugadores o técnicos formados en el Madrid.

«Cuando necesitas a alguien, haces todo lo posible por conseguirlo y al final, lo lamentable de esta situación es que podemos tirar de historia, de grandes jugadores que han salido como han salido del Real Madrid inclusive entrenadores, gente de la casa como Rafa Benítez o el mismo Julen, o jugadores como Casillas, Raúl, Cristiano... Ese tipo de jugadores no pueden salir de esa manera del Real Madrid, nunca en la vida. Porque el señorío que ha tenido el Real Madrid siempre hay que demostrarlo, a las duras y a las maduras, no sólo cuando interesa».

«Hay una cosa clara: coges a un equipo en una situación complicada, aunque la gente piense que es el campeón de Europa, el campeón de la Champions. Pero la temporada pasada, como ya dijo Zidane, se detectaron varias situaciones, que el equipo venía a menos en muchos sentidos, que no llegaba el mensaje, que los jugadores a lo mejor han ganado muchas cosas, que volver a motivarlos para seguir ganando no es nada fácil... Es una plantilla que se ha ido devaluando, con jugadores que han salido. En el Madrid siempre, si salía un jugador, podría venir uno incluso hasta mejor; cosa que en este caso no ha sido así. Él ha intentado tomar las decisiones más coherentes o las que él ha creído convenientes. Ha habido partidos en los que ha habido mala suerte porque se veía un equipo muy vivo a pesar de no ganar. Un equipo como el Real Madrid no es fácil de manejar en estas situaciones», argumentó sobre el trabajo de Lopetegui.

«Yo hablo desde la libertad de ser Juanjo Maqueda, jugador del Real Madrid, de haber pertenecido a esa casa. Y no lo mezcléis con Julen, porque Julen ha tenido una actitud señorial y de los valores que ha entrenado en esa casa. Y cuando no te devuelven lo mismo en esa misma casa... interiormente me siento avergonzado», explicó sobre cómo gestionó el técnico las noticias sobtre su futuro en las últimas semanas.

Finalmente Maqueda aseguró que áun no había hablado con su cuñado de viva voz: «No he podido hablar con él. Estos días he preferido no hacerlo, sólo por mensaje, porque al final somos entrenadores y entendemos la situaciones. No deja de ser un familiar más y a intentar apoyarlo lo máximo que he podido, sabiendo la situación que se ha ido fraguando estas semanas, que ha sido como ponerlo en medio de una plaza pública».