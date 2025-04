Vinicius acelera al Real Madrid

Crónica

Después de Jeff Bezos, dueño de Amazon, puede que sea Vinicius el hombre al que mejor le ha sentado el coronavirus. Está velocísimo y con confianza. La mayoría de la gente ha salido al mundo vacilante, pisando con cautela, pero él regresa con gol, temple y hasta causa política en las celebraciones «Black Lives Matter». El periodismo deportivo, progresista por defecto, cualquier día le exige al Madrid un besapié, pero el BLM más importante en este contexto quizás sea que no vuelva a jugar Lucas Vázquez en su lugar.

Vinicius ya fue el mejor en San Sebastián y Zidane decidió mantenerlo en el once, dando lugar a una de esas clásicas paradojas madridistas : para que juegue el mejor todo tiene que cambiar un poco a peor. Hazard colocarse de mediapunta, lo que haría más difícil que Benzema «bajase a recibir», que es lo suyo; y Valverde salirse del interior, formando un doble pivote con Modric que empeora a los dos. El otro elemento sorprendente de la alineación, Bale, respondía al «no dejar a nadie atrás» de Zidane . Así, el Madrid salía casi con un 4-2-4.

No tuvo mucha continuidad en su juego, pero tampoco el Mallorca fue un rival que llegara a ser temible. Salió con ganas de presionar el Madrid, pero jugó a tirones, a chispazos. Como Inglaterra y el libre comercio, en el intercambio iba a ganar siempre el Madrid. Reina le paró un chut claro a Benzema en el 6, otro a Bale, y Courtois se tuvo que estirar con otro de Baba. El Mallorca, aunque «molestaba» (ese verbo usó Zidane en la previa) con la velocidad de Pozo o la felicidad años 80 de Kubo , no terminaba de crear peligro y además se descuidaba atrás. Vinicius pudo marcar en el minuto 16, tras robo de Modric, y lo hizo en el 19 con una finalización serena por fin , una elevación ortodoxa ante el portero. El gol estuvo precedido de una jugada sospechosa de Carvajal, entre la carga y la falta. No hubo «visionado» de VAR, lo que será considerado un crimen deportivo atroz por las fuerzas oscuras del antimadridismo , que no tienen nada que decir, sin embargo, con una elección de horarios que siempre cae en impar y negro.

El gol generó algún rebrote, con perdón de la expresión: la rapidísima combinación Hazard, Bene, Vini, pero no «vinci» porque remató al larguero. Hay algo evidente. El Madrid está rápido, dinámico, con ritmo , algo que no tienen muchos equipos (no lo tiene, desde luego, el Barcelona, con ese chachachá artrítico al que lo ha devuelto Setién), pero aún lo tiene más en la delantera. Vinicius le da al Madrid electricidad .

Pero el Madrid jugó poco, a ratos, y desde luego perdió con la alineación lo mejor que tenía, que era la seguridad de Casemiro. Desde la grada miraba jugar a las criaturas como un padre. Estaba más poroso el Madrid, y le costaba robar. Modric y Valverde, desplazados los dos , eran una media liviana, así que el Mallorca mantuvo posesiones largas, a veces desproporcionadas, apoyándose en Kubo y en Lago Junior, crecido ante los problemas defensivos de Carvajal.

Desde la pausa de hidratación de la media hora hasta el descanso, el fútbol fue más que nada una posesión difusa del Mallorca con un Madrid algo deshilachado aunque comprometido, entregado y firme en los centrales. El partido, no obstante, ni estaba decidido ni controlado para el Madrid.

Si defensivamente era ligero en la media, incorporaba a cambio un vivaz primer toque de Hazard , que unido a Vinicius multiplicaba la velocidad de la delantera. Era lo mejor suyo; lo peor, la escasa consistencia sin Casemiro.

Dejó de necesitarla cuando Ramos marcó el 2-0 con un gran lanzamiento de falta. No parece que quepa recurso en la jugada, polémica alguna, aunque en el fútbol español hay auténticos virtuosos del victimismo. Los rivales del Madrid, liderados ideológicamente por Piqué, y reforzados por esa crítica entrañable y cercana al club que mezcla colchonerismo, psiquiatría y la doctrina del señorío masoquista , se ven un poco impotentes ante un final de Liga con el Madrid capaz por fin de ganarla y la ausencia de ambientes con los que acoquinar a los árbitros como es costumbre y hasta norma desde los tiempos de Tenerife.

Se replegó un poco el Madrid tras el 2-0 y el Mallorca llegó ingenuamente con unos tiros que Courtois afrontó como calentamientos.

Hubo tanda de cambios, con esa especie de reseteo que se produce siempre en el partido, y el Madrid salió ya maduro y reforzado con Kroos, prusiano de repente en el viejo 4-3-3. El partido inició dócil su cuesta abajo. Zidane sacó a Asensio en ese puesto de la derecha que parece destinado a las rehabilitaciones, y a Isco, que contribuyó a la definitiva entropía del partido.

Diez cambios hubo, tono benéfico; el más importante el del mexicano Luka Romero , récord de juventud de la Liga con 15 años, una edad para salir al campo pixelado. Nos sentimos ya viejos, pero también un poco aliviados al intuir que parte del mundo de ese niño goleador ya no será el nuestro.

90'+4' 90'+4' 90'+3' 90'+2' 90'+1' 90'+1' 90' 90' 90' 90' 89' 89' 87' 87' 86' 86' 84' 84' 83' 83' 83' 83' 82' 82' 81' 81' 81' 80' 80' 80' 79' 75' 75' 73' 73' 71' 71' 70' 64' 64' 63' 63' 62' 62' 62' 61' 61' 61' 59' 56' 55' 54' 54' 52' 50' 49' 49' 48' 48' 47' 46' 46' 46' 45'+3' 45'+3' 45'+2' 45' 44' 44' 43' 43' 42' 42' 42' 42' 40' 40' 39' 38' 35' 35' 35' 29' 27' 24' 23' Vinícius Júnior (Real Madrid) remata al larguero, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Karim Benzema. 23' 23' 22' 21' 21' 21' 19' 18' 18' 16' 16' 16' 14' 14' 13' 12' 12' 10' 10' 8' 8' 8' 8' 7' 7' 7' 4' 4'