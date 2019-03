Rubén Cañizares Madrid Actualizado: 04/03/2019 13:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hay pocos jugadores en la plantilla del Real Madrid que hablen tan claro y tan transparente como Luka Modric. No fue casual su salida hoy a la sala de prensa de Valdebebas, a 24 horas de un partido dramático para el equipo blanco, tras ver como en cuatro días el Barcelona le dejaba sin Copa y sin Liga: « Cuando pierdes dos partidos contra tu mayor rival no es algo que te haga sentir bien. Estamos tocados, pero lo importante es que el partido de mañana viene pronto y no hay tiempo para lamentarse. Tenemos que enfocarnos ya en la Champions y olvidarnos de lo que ha pasado. Estamos bien anímicamente a pesar de perder estos dos partidos y el único secreto aquí es trabajar y trabajar e insistir para que llegue el gol».

Modric fue crítico y, a la vez, optimista. El croata reconoció que la falta de puntería se paga caro pero dejó un recado para quienes den por muerto ya al Madrid: «Cristiano es un jugador que todos los equipos echarían de menos. Buscar recambio para él es casi imposible y es obvio que nos falta, pero el club lo que creía con su venta es que otros jugadores hicieran su función, que se dividieran los goles entre más jugadores pero no es fácil hacerlo. Cristiano ha metido 50 goles y hoy no es sencillo encontrar un futbolista que haga tantos. Es verdad que algunos tenían que dar un paso adelante, jugadores que meten 10-15 goles por año esta temporada no es así y ese es nuestro mayor problema. El club ha puesto fe en otros jugadores como Bale, Asensio y Benzema, ha traído a Mariano o Vinicius, pero las cosas no están saliendo como queremos y la única manera de solucionarlo es trabajar. No podemos quejarnos los próximos diez años de que no está Cristiano. Y tampoco se nos puede dar por muertos, porque al Madrid siempre lo damos por muerto y el Madrid siempre vuelve. En 2015, que no ganamos nada, dijeron que estábamos muertos y después no hay que recordar lo que hemos ganado. Hay que confiar en este equipo».

Si Bale tiene algún amigo en el vestuario ese es Modric que también, como hizo con el colectivo, aprovechó el micrófono para mandarle su apoyo: «A Bale yo lo veo bien, feliz, con ganas, y no podemos olvidar lo que ha hecho para el Madrid. Aunque ahora no esté en su mejor momento de forma, parece que se olvida todo muy fácil. Gareth tiene mucho que dar aún a este equipo».

Modric, que definió al Ajax como un equipo bueno, joven y ambicioso y al partido de mañana como un encuentro muy peligroso en el que el equipo tendrá que tener paciencia, también analizó su rendimiento de este curso, aceptando su irregular inicio pero dejando claro que desde diciembre está más cerca de su mejor nivel: «Yo tampoco empecé la pretemporada, me costó entrar y coger ritmo pero a partir del Mundial de Clubes me encuentro mucho mejor y creo que ahora estoy a un nivel bueno».