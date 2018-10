Real Madrid Lopetegui aún piensa en salvarse Ni siquiera una victoria esta noche ante el Viktoria Plzen asegura su continuidad, pero el técnico dice mantener «la ambición y la ilusión»

Debe ser complicado acudir a tu trabajo sabiendo que en cualquier momento, y de manera inminente, vas a recibir una llamada de la jefatura de Recursos Humanos para presentarte en su despacho y recoger el finiquito. Una agonía que seguramente no se la deseas ni a tu peor enemigo, pero el mundo laboral no entiende de sentimentalismos ni de buenas maneras, sino de hechos, y el fútbol no es una excepción, más aún si eres el entrenador del Real Madrid, la entidad deportiva más mediática del planeta

«En un deporte como el fútbol y en una entidad como el Real Madrid, los resultados están por encima de cualquier análisis objetivo. Y en el error, el primer señalado es siempre el entrenador. El problema es que muchas veces este no tiene la culpa de la mala dinámica de resultados, sino que obedece a situaciones ajenas a su control. Ahí es cuando aparece el estrés y la ansiedad», explica la psicóloga María Blanco, una de las fundadora de «Train Your Mind», una empresa especializada en psicología deportiva que presta sus servicios a clubes, federaciones, jugadores y entrenadores de distintos deportes.

Lopetegui puede estar esta noche ante su último partido como entrenador del Real Madrid, el que mide a los blancos frente al Viktoria Plzen, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions. Tras el descalabro de Moscú, otro tropiezo pondría en serio peligro el pase a octavos. Pero ni aún ganando tiene su sitio asegurado Julen. Él lo sabe, aunque se niegue a admitirlo públicamente y diga que no está hundido ni abatido. Su lenguaje gestual también habla por él: «Estoy convencida que dice la verdad y tiene ilusión y ganar de revertir la situación, pero su estado de ánimo y su confianza debe estar muy baja y eso conlleva dudas a la hora de decidir e improvisar, dos acciones fundamentales cuando entrenas al Real Madrid. Ahí también aparece la frustración, fruto de la incapacidad para rendir como uno esperaba», detalla la psicóloga.

En los cinco meses que acumula Lopetegui como entrenador del Real Madrid, ha tenido dos delicadas conferencias de prensa. La primera, el 14 de junio, día de su presentación, en la que tuvo que dar explicaciones de su despido como seleccionador, además de ofrecer sus primeras impresiones como técnico merengue, con ciertas cuestiones incómodas como si seguía pensando que Messi era mejor que Ronaldo. La de ayer, 22 de octubre, en la que recibió un bombardeo de preguntas sobre su inminente despido, también fue una angustia para Lopetegui: «Si pensáis que vais a ver a un entrenador hundido y abatido no miréis aquí. Estoy con la máxima ilusión y ambición. Mi día a día lo sigo afrontando con normalidad y solo estoy pendiente de lo que está bajo mi control. No pienso en nada más. Conozco esta casa y lo que aprendí de ella es que nunca hay que dejar de luchar», aseguró Julen en la sala de prensa de Valdebebas.

«En eso le doy la razón. En una situación tan límite como la suya, con su despido ya decidido por sus jefes aunque él no quiera pensar en ello, debe reforzarse en sus ideas, en lo que él cree y le ha llevado a ser entrenador del Madrid. Debe intentar confirmarse a sí mismo que es un buen entrenador, aunque ahora no le vaya bien, y gestionar sus emociones con tacto. Esto es como un equipo ya descendido. Hay futbolistas que juegan lo que queda de Liga con cierta pasotismo, y otros que sacan su orgullo y su amor propio para mostrar que son buenos profesionales. Lopetegui ha elegido este segundo camino y me parece la opción correcta».

Apoyo de Isco

Como ya hicieran Ramos y Marcelo, también Isco ha querido dar la cara por Julen, considerando una locura un posible despido de Lopetegui: «Él no mete los goles ni los encaja. Si le echan a él nos tienen que echar a todos».

El malagueño, que dejó un recado a Cristiano, «no podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí», es otro de los pesos pesados de la plantilla que muestra su apoyo en público a Lopetegui. Pero no es suficiente. Ni siquiera con una victoria hoy. Julen está despedido de manera virtual y solo hay que fijar el día y la hora. Aunque él no se lo crea.