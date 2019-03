Real Madrid Keylor Navas «Con Solari sabía que no iba a jugar hiciera lo que hiciera»

Keylor Navas, portero costarricense del Real Madrid, declaró este martes que con el anterior entrenador de su equipo, el argentino Santiago Solari, no iba a jugar, «eso estaba claro».

«Con Solari no iba a jugar, eso estaba claro. Más de 20 partidos en el banquillo, más claro no podía estar. ¿Qué más prueba que esa?», dijo Navas en una entrevista al programa El Partidazo de la cadena COPE.

A la pregunta de si tenía la sensación de que daba igual lo que hiciera en los entrenamientos, Navas comentó: «Sí, pero a mí nunca me importó. Yo siempre he tratado de ser un profesional».

Al referirse al sustituto de Solari, el francés Zinedine Zidane, Navas declaró: «Ahora estoy muy tranquilo porque Zidane es un gran entrenador y sé que le da oportunidades a todos los futbolistas. Sé que si en algún momento hablamos él me va a decir la verdad. Me da muchísima tranquilidad saber el entrenador que tengo».

También habló de una hipotética salida del Real Madrid: «Tengo contrato. Sé que lo he dado todo por este club y lo seguiré dando mientras esté aquí, pero un año igual a éste no me gustaría tener que volver a pasarlo».