Real Madrid Las horas cruciales de Kovacic El croata se entrenó, y espera hablar con el Madrid para lograr un traspaso o una cesión

Tomás González-Martín

Actualizado: 08/08/2018 03:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vlado Lemic no consiguió lo que deseaba. Ha puesto a Kovacic a los pies de los caballos y el futbolista ha reaccionado, al menos, con disciplina. El apoderado del croata, que es el gestor de todos estos litigios, le propuso declararse en rebeldía y que no acudiera al entrenamiento en Valdebebas. El centrocampista, menos mal para él, no le hizo caso y se ejercitó junto a Varane, Casemiro y Marcelo. Una ausencia podría provocar una sanción por indisciplina y su separación del plantel.

Es lo que esperaba el Real Madrid. No auguraba un problema de indisciplina por esa veta. El jugador ha sido inteligente para no caer en la trampa de una situación límite que solo le perjudicaría a él, no a su comisionista del diez por ciento que tiene mucho que ganar y casi nada que perder. El croata nacido en Austria por culpa de la guerra de los Balcanes no quiere generar más batallas que la de su deseo de marcharse y vive las horas cruciales de su futuro.

Lopetegui quiere que se quede

La expedición del Real Madrid regresa hoy a la capital de España tras doce días de gira por Estados Unidos y el mediocampista desea dialogar de nuevo con José Ángel Sánchez, directo general de la entidad, para solicitar su cambio de club, tras hablar con Julen Lopetegui hace dos semanas. El entrenador vasco cuenta con él y no desea su adiós. Kovacic tiene contrato por tres años más y anhela ser traspasado o cedido a uno de los seis clubes que le pretenden. Las mejores opciones que estudia son el Chelsea, el Tottenham y el Inter, que plantearía su cesión. La entidad milanesa ya ha unido en su plantilla a sus compatriotas Perisic y Vrsaljko e intenta añadir también a Modric.

Mateo militó en el Inter desde 2013 a 2015. El Real Madrid pagó 30 millones hace tres años por su adquisición. Ahora, la casa blanca expone que solo le traspasará si llega una oferta irrechazable que no se ha producido.

El jugador presiona con su postura radical y presenta un semblante siempre serio en las sesiones de Valdebebas para demostrar que no se siente a gusto. Esa es la estrategia que gestiona ahora Kovacic, jaleado por Lemic y su ayudante, Mamic. Conseguir luz verde a un traspaso o a una cesión con el argumento de su falta de motivación. Ese es un punto clave para dar un vuelco a esta realidad.

El Real Madrid observa que el Inter no tiene dinero para realizar fichajes, porque no cumpliría el Fair Play financiero de la UEFA, extremo que le hace meditar una denuncia ante la UEFA, y solo los clubes ingleses pueden abordar una operación de calado. Kovacic estaría dispuesto a ser cedido al Inter, al igual que James se marchó prestado al Bayern. Se agarra a ese ejemplo para alcanzar su meta. Pero el Real Madrid no contempla al equipo italiano en sus operaciones, por culpa de su comportamiento.

Lopetegui insiste en contar con Kovacic como un hombre importante en el Real Madrid. No le puede prometer la titularidad, porque eso no se regala en el campeón de Europa, pero sí será un jugador constante en las rotaciones. El entrenador analizará la postura del croata respecto al compromiso con el equipo para estudiar su opinión. La Premier cierra el mercado mañana y el futbolista presiona.