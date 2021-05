Fútbol El Real Madrid se harta de los errores con las manos El vestuario blanco, muy enfadado, cree que ha sido muy perjudicado por los cambios de criterio en la señalización de las manos dentro del área en esta Liga

Emilio V. Escudero SEGUIR Actualizado: 11/05/2021 02:58h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No es un tipo acostumbrado a protagonizar escenas subidas de tono, pero cuando se le hincha la vena no suele reprimir sus instintos. El domingo, a Zidane se le acumuló la sangre y estuvo a punto de estallar. El hombre tranquilo acudió al encuentro de Martínez Munuera para pedirle explicaciones por lo que había ocurrido minutos antes. El colegiado, en un tono cordial, le explicó que el brazo de Militao estaba muy extendido y que no había tenido más remedio que señalar penalti. No le convencieron sus explicaciones a Zidane, que al igual que el resto del vestuario blanco y de la mayoría de aficionados, se ha perdido hace tiempo entre lo que es y no mano dentro del