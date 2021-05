Mercado Oficial: el Real Madrid ficha a David Alaba El austríaco firma por cinco temporadas y llega libre tras no renovar su contrato con el Bayern

David Alaba ya es, oficialmente, el primer fichaje del Real Madrid para la temporada 2021-2022. El futbolista austríaco firma por el club blanco para las próximas cinco temporadas con un sueldo de doce millones netos por cada una de las mismas, y una prima de fichaje de 20 ‘kilos’ a repartir entre su agente Pini Zahavi, el padre del jugador y el propio futbolista: «El Real Madrid C. F. ha llegado a un acuerdo con el jugador David Alaba, que queda vinculado al club durante las próximas cinco temporadas. David Alaba será presentado como nuevo jugador del Real Madrid tras la finalización de la Eurocopa 2021», rezaba el comunicado del Real Madrid que vio la luz a las 18.00 horas.

Alaba llega libre tras no renovar su contrato con el Bayern, su equipo durante las últimas once temporadas. El club bávaro le presentó hasta tres ofertas para continuar en las filas alemanas, pero Alaba, que llevaba en el radar del Real Madrid bastante tiempo, decidió salir de Múnich, desechar ofertas más potentes de otros grandes de Europa y elegir jugar en el club blanco. Central, carrilero zurdo y mediocentro, es en esta última posición en la que más le gusta jugar, pero el Real Madrid le ha contratadi para que actúe en el centro de la defensa, donde ha dado un excelente rendimiento en estas dos últimas campañas en Alemania. Velocidad, anticipación, potente juego aéreo y buen golpeo de balón son algunas de sus muchas virtudes. Con su fichaje, el club blanco se cubre las espaldas por si, finalmente, Ramos y Varane deciden no aceptar sus respectivas ofertas de renovación.

Espaldas cubiertas

Recordemos que, de momento, el capitán, que termina contrato dentro de treinta días, no ha aceptado el año que le ofrece el Madrid con una rebaja salarial del diez por ciento. No es el caso del central francés, que aún tiene un año más de contrato, pero tampoco le seduce la oferta de renovación y considera su etapa finalizada en la capital de España. Varane cobra seis millones, y el Chelsea y el United le duplican su actual ficha. De no cambiar su postura, el Madrid pretende venderle este verano para hacer caja e ingresar alrededor de 70 millones de euros.

En el palmarés de David Alaba brillan 27 títulos, con dos Champions y diez Bundesligas como torneos más destacados, pero también presumen de dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de clubes, seis copas alemanas y cinco Supercopas de su país. Con la camiseta del Bayern ha disputado 487 partidos, anotando 36 goles y dando 58 asistencias, buenos números individuales para un jugador de gran seguridad defensiva, pero también de excelentes virtudes de medio campo hacia adelante.

Alaba, que el pasado miércoles estuvo en Madrid visitando la ciudad deportiva de Valdebebas, cerrando los últimos flecos de su contrato y buscando casa, será presentado una vez que su selección termine su participación en la Eurocopa, en la que Austria está encuadrada en el grupo C junto a Países Bajos, Ucrania y Macedonia del Norte. Alaba es una de las estrella de su país, que tiene como objetivo acceder a octavos y, una vez ahí, por qué no soñar con metas más altas. Como él, que pasa del Bayern al Madrid.