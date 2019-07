Real Madrid La Fábrica de los 300 millones de euros El Real Madrid llena sus arcas en las última década gracias a los cuantiosos traspasos por jugadores criados en la cantera

Raúl de Tomás será entre hoy y mañana, salvo inesperado giro de guión, nuevo jugador del Benfica a cambio de 25 millones de euros, entre cantidades fijas y variables. Una jugosa cantidad para un futbolista criado en la cantera del Real Madrid, coyuntura que empieza a ser más habitual que de costumbre, para beneficio colateral de las arcas blancas.

La Fábrica, como es conocida la estructura de las categorías inferiores del Real Madrid, se ha convertido en una mina de oro en esta segunda era de Florentino Pérez como presidente de la entidad. Desde su regreso hace ya diez veranos, en junio de 2009, los ingresos por ventas de futbolistas criados en la cantera blanca se han disparado como nunca antes, hasta el punto de que cuando se cierre de manera definitiva el traspaso de Raúl de Tomás, y también el de Borja Mayoral, cuyo destino estaría en San Sebastián -la Real Sociedad abonaría 10 millones de euros por el delantero-, el Real Madrid podrá presumir de una «Fábrica» de 300 millones de euros. Ese será el dinero ingresado en ventas en esta década que va tocando a su fin.

Morata, más de 100 millones

En la cabeza de este «monstruo» está Álvaro Morata, que le ha reportado al club blanco un tercio de estos ingresos, con dos de las cinco ventas más elevadas. El hoy jugador del Chelsea, cedido en el Atlético, fue vendido en el verano de 2014 a la Juventus por 22 millones de euros. Tras ser recomprado 24 meses después, Morata volvió a ser traspasado en 2017, ávido de minutos de mayor enjundia que él consideraba que no tenía con Zidane. El Chelsea pagó entonces 80 millones de euros, la segunda mayor venta de la historia del Madrid -tras los 117 millones de Cristiano- y la más alta en cuanto a futbolistas criados en la Fábrica.

Marcos Llorente, vendido al Atlético la pasada semana por 40 millones, ocupa el segundo lugar del ranking, justo por encima de Jesé Rodríguez, que en junio de 2015 fue vendido al PSG por 25 «kilos», una venta redonda visto el rendimiento del canario desde su adiós a la capital de España.

Una treintena de ventas

Tras este top cinco de ventas, aparecen distintos nombres de canteranos que tuvieron su oportunidad en el primer equipo, pero que por unas razones u otras no acabaron de convencer y tuvieron que seguir disfrutando del fútbol fuera del Real Madrid. Fue el caso de Negredo, Granero, Callejón, Cheryshev, Javi García (al Benfica, por 7 millones) o Miguel Torres (al Málaga, por 2 kilos), todos ellos grandes promesas de La Fábrica que no lograron triunfar en el primer equipo, o no se tuvo toda la paciencia para ello, pero sí alcanzaron repercusión en el fútbol de élite. Sus traspasos, al menos, sí que dejaron buenas cantidades en las cuenta del Real Madrid. Como también lo hicieron otros jugadores criados en Valdebebas que no llegaron nunca a formar parte del primer equipo, pero que ello no fue óbice para amortizar su paso por la cantera. Omar Mascarell, Diego Llorente, Burgui (vendido al Alavés, por 3 millones), José Rodríguez (al Galatasaray, por 2,5), Lienhart (al Friburgo, 2 millones) o Álvaro Medrán (al Valencia, por 1,5) son los casos más llamativos.

Una extensa lista que abarca casi una treintena de ventas de canteranos en la que solo choca la salida de Dani Parejo, vendido al Getafe en el verano de 2009 por apenas 3 millones de euros. Di Stéfano dijo de él que era el mejor futbolista que tenía La Fábrica, pero entonces no supo canalizar ese talento para consagrarse en el Real Madrid. Diez años después, hablamos de un titular de la selección española, además de capitán del Valencia, cuyo valor de mercado ronda los 40 millones de euros. La excepción en una cantera que, además de réditos deportivos, hace al Madrid más rico.