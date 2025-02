El enigma de la plaga de lesiones

« No puedo explicar todas estas lesiones . No lo entiendo, son muchas y estoy preocupado porque cuando pierdes a un jugador, como entrenador te molesta». Las palabras de Zinedine Zidane el pasado sábado tras conocer la nueva baja de Carvajal sacaba a ... la luz la preocupación interna del club por un problema que está mermando el rendimiento del equipo durante la temporada. No entiende Zidane qué está ocurriendo y tampoco lo saben en el club , donde no se explican el porqué de tantas bajas, que han afectado ya a casi la totalidad de la plantilla.

Zidane: «Carvajal ha recaído, estoy molesto, porque no sé el motivo de las lesiones» Solo los dos porteros – Courtois y Lunin –, Varane y Mendy se han librado esta temporada de pasar por la enfermería. Todos los demás han sufrido algún tipo de dolencia, siendo Hazard y el mencionado Carvajal los más perjudicados. El lateral volvía el pasado fin de semana y era titular ante el Valencia . Quería rodarle Zidane pensando en la Champions, pero apenas pudo hacerlo durante menos de media hora. Fue entonces cuando el madrileño se llevó la mano al muslo derecho , el mismo que le había tenido de baja durante las últimas semanas. El mismo que le tendrá alejado de los terrenos de juego, al menos, hasta los cuartos de final de la Champions –si es que el Real Madrid supera al Atalanta– a principios de abril. «Toca asimilar este último bache e iniciar desde ya una cuenta atrás para volver a tener esas sensaciones tan especiales. Voy a volver mejor y más fuerte que nunca », señalaba el defensa ayer, tras conocer que sufre una lesión muscular con afectación del tendón en el muslo derecho. Ahora toca asimilar este último bache y desde ya iniciar una cuenta atrás para volver a tener esas sensaciones tan especiales.

Solamente quiero trasmitiros un mensaje, voy a volver mejor y más fuerte que nunca.



Gracias a todos los mensajes de ánimo!! #halamadrid 2/2 pic.twitter.com/7rpeFeJc8Z — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) February 15, 2021 La suya es la última de una larga lista de lesiones que ha afectado prácticamente a todo el vestuario. Hasta Zidane se ha perdido varios encuentros por culpa del coronavirus . Solo la portería se ha mantenido a salvo de las bajas, además de Varane y Mendy, dos de los portentos físicos del vestuario, que también han podido sortear las lesiones. Ocho bajas A una semana del partido de ida de octavos de la Champions y con la visita a Valladolid prevista para el próximo sábado, Zidane tiene a ocho jugadores lesionados , varios de los cuales no llegarán a tiempo para la eliminatoria de Champions. Carvajal, con un período de baja estimado en mes y medio, será uno de ellos . Tampoco podrá contar Zidane con Marcelo y Ramos , lejos aún de su recuperación. Bajas que dejan muy tocada una defensa en la que tampoco están disponibles Militao y Odriozola , estos últimos sin parte médico oficial por parte del club. El panorama no mejora para el técnico galo de medio campo hacia delante. Fede Valverde es el único al que podría recuperarse para el duelo de ida ante el Atalanta , pues el uruguayo está bastante mejor de su dolencia muscular en el abductor. En el caso de Hazard y Rodrygo , el club prefiere ser cauto. Con el belga, por su reincidencia en estos dos últimos años; y con el brasileño, porque su lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha es una dolencia bastante complicada. Así, Zidane solo tendrá quince jugadores del primer equipo para jugar ante los italianos... siempre que no haya nuevas bajas en los ocho días que quedan para el duelo. Las bajas del Madrid, una a una 1. Militao : 61 días de baja y 10 partidos 2. Ramos : 58 días y 12 partidos 3. Nacho : 35 días y 5 partidos 4. Marcelo : 5 días y 1 partido 5. Carvajal : 97 días y 18 partidos 5. Odriozola : 69 días y 14 partidos 7. Casemiro : 17 días y 2 partidos 8. Valverde : 56 días y 11 partidos 9. Modric : 6 días y 1 partido 10. Kroos : 10 días y 2 partidos 11. Odegaard : 45 días y 11 partidos 12. Isco : 20 días y 2 partidos 13. Hazard : 120 días y 21 partidos 14. Rodrygo : 54 días y 11 partidos 15. Asensio : 19 días y 2 partidos 16. Lucas Vázquez : 26 días y 4 partidos 17. Benzema : 10 días y 3 partidos 18. Jovic : 29 días y 9 partidos 19. Mariano : 57 días y 12 partidos 20. Vinícius : 3 días y 1 partido

