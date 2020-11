Real Madrid Desconcentración, dos regalos y quinta lesión de Hazard Los jugadores del Real Madrid se quejaron de tres penaltis, cometidos sobre Casemiro, Marcelo y el belga. El penalti de Nacho y el error fatal de Courtois condenaron a los blancos. Zidane no comprendía la falta de reacción de sus hombres

Se cumplió la ley de Murphy. Todo podía ir a peor y fue a peor. Penalti en contra, lesión de Hazard y un horrendo error de Courtois con los pies que costó el segundo gol del Alavés. No se sabe cuál de las tres cosas era más grave para el Real Madrid, pero todas fueron muy malas.

Zidane señala la desconcentración del equipo en los primeros minutos como una clave de las derrotas. Lo dijo el día antes y se cumplió en el partido. Sucedió también ante el Cádiz. Lo temía, porque suele suceder en la Liga ante rivales teóricamente modestos. No ocurrió en el Camp Nou y en San Siro, en situaciones críticas. Qué casualidad. O no. No es casual. Es un problema.

Los pupilos de Zidane regalaron los dos tantos. Era lo que más molestaba a su entrenador, que observa cómo la Liga se aleja para el campeón vigente. El semblante del técnico francés lo decía todo. Se movía desesperado por la banda con gestos de querer golpear el balón, de intentar saltar al campo sin poder. Su impotencia era absoluta. Todo lo ensayado en la disciplina defensiva saltaba por los aires con un desorden que lo soliviantó ostensiblemente . Solo Lucas, enorme actuación, se salvó de la quema. Courtois realizó también tres grandes paradas ante un Alavés que llegaba al contragolpe, pero el regalo del 0-2 le penalizó.

«No tengo explicación», admitía el francés con sinceridad. «Hemos hecho el peor inicio de partido de la temporada y lo que más me preocupa y me molesta es que no hemos sabido cambiar la dinámica del partido», subrayaba. Para poner el tiro en la diana: «No tenemos regularidad». No se podían decir más cosas en menos palabras.

El madridismo se lo temía. El conjunto blanco llegaba con el desgaste de Milán y el Alavés planteó un partido de contragolpe que el penalti temprano de Nacho radicalizó en sus formas. Los locales soportaron su quinta pena máxima en contra en tres partidos y se quejaron de tres penaltis en el área visitante, a Hazard, a Casemiro y a Marcelo, que Cordero Vega no señaló. La lesión del belga se produjo precisamente en ese posible penalti que protestó sin conseguir que el árbitro lo castigara.

Hazard solicitó el cambio al sentir molestias en el muslo derecho. Puede ser un problema en el cuádriceps, que ya le hizo ser baja en septiembre. Es la quinta lesión de Hazard en su etapa en el Real Madrid. Hoy se someterá a un ecografía y mañana se le hará una resonancia para determinar el alcance concreto de su lesión. Era su tercer partido consecutivo y se ha vuelto a romper. El delantero vive un vía crucis que también tiene un problema psicológico, el miedo a la recaída.