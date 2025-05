La depreciación de Isco

Martes, 30 de octubre de 2018. Solo cuatro meses después de su polémico aterrizaje en el banquillo del Real Madrid , Julen Lopetegui es despedido debido a los malos resultados. Isco aún no lo sabe, pero aquella decisión del club blanco va a enterrar a un futbolista de, por entonces, 26 años que está en el mejor momento de su carrera.

Francisco Alarcón llegó al Real Madrid en el verano de 2013, previo pago al Málaga de 30 millones de euros, y tardó muy pocas semanas en hacer barata su compra y en ganarse el corazón de la afición merengue. No era rápido, ni alto, ni fuerte, pero no le hacía falta. Isco se hizo un hueco en la élite gracias a su buen toque de balón, su talento a la hora de asociarse, su inteligencia para moverse entre líneas, su último pase y su oportuna llegada al área rival para aportar también goles a su amplio repertorio de facultades. Decisivo en la Décima, cuando Ancelotti le dio entrada justo en el descanso y junto a Marcelo revolucionaron aquella mítica final de Lisboa. Titular en Cardiff y Kiev, por méritos propios y destronando a Bale de aquella famosa BBC que tanto dio al Madrid. Y con la España de Lopetegui, capo absoluto en la fase de clasificación para el Mundial 2018, con dos partidos memorables. El 3-0 ante Italia en el Santiago Bernabéu, en el que aportó un tanto, y el amistoso contra Argentina en el Wanda (6-1), en el que se exhibió con un triplete.

Su reconocimiento era mundial. En 2017 y 2018, Isco estuvo entre los 30 finalistas al Balón de Oro , siendo duodécimo hace cuatro años. El Madrid, sabedor que se lo rifaba media Europa y que Guardiola llamaba a su puerta día sí y día también, le premió con una renovación jugosa: 8 millones limpios al año hasta 2022. Bien merecido que se lo tenía. Entonces, su valor de mercado era de 90 millones de euros. Hoy, tristemente, es solo de quince. Su depreciación ha sido impactante.

Las cifras de Isco Minutos jugados Goles Asistencias 11 3.166 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 9 6 3.762 13 5 2.627 10 11 2.338 9 9 2.957 10 6 1.738 1 3 1.618 2 0 1.092 2 1 176 0 Fuente Elaboración propia / ABC Las cifras de Isco Minutos jugados Goles / Asistencias 11 3.166 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 9 6 3.762 13 5 2.627 10 11 2.338 9 9 2.957 10 6 1.738 1 3 1.618 2 0 1.092 2 1 176 0 Fuente Elaboración propia / ABC

Tras el adiós de Lopetegui de la selección, su corta etapa en el banquillo del Real Madrid , y la llegada de Solari al club blanco y de Luis Enrique a la Federación, Isco inició un descenso que ni siquiera hoy parece haber tocado suelo. Con el argentino en el banquillo del Bernabéu, el malacitano perdió protagonismo, acabó enfrentándose a Solari y cometiendo una serie de faltas de conducta que le costaron hasta un expediente disciplinario. Él, además, se dejó ir y perdió la forma hasta el punto de provocar la ira de Solari, que, en marzo de 2019, cuando el Madrid logra convencer a Zidane para que vuelva, cerró su etapa en el primer equipo, pero no sin antes decirle a la cara a Isco lo que pensaba de él. La semana previa al despido de Solari, el Madrid había sido eliminado por el Barça en semifinales de Copa, había perdido el clásico de Liga en el Bernabéu -derrota que le dejaba ya por completo fuera de la pelea por el título-, y había sido fulminado en octavos de Champions, con aquel contundente 1-4 ante el Ajax. En ese partido, Isco se negó a subirse al autobús cuando supo que no estaría ni entre los 18 convocados: «¡Qué decepción, qué decepción! Ni siquiera puedes subirte a la báscula. Conmigo como entrenador no volverás a jugar en el Real Madrid», le dijo a gritos, 48 horas después de eliminación continental, el argentino al andaluz en el vestuario de Valdebebas y delante del resto de sus compañeros.

Poco apoyo

Nadie salió entonces a defender a Isco, que poco a poco fue distanciándose de sus compañeros y acabó estando en el punto de mira del capitán, Sergio Ramos , con quien mantuvo una relación distante hasta la salida del camero el pasado verano. Se cuentan con los dedos de la mano los amigos que tiene el malacitano en el vestuario del Madrid, pero aquellos problemas deportivos no fueron sus únicas polémicas. Con los periodistas tuvo también varios encontronazos, en el Madrid y en la selección. Sonado fue el que mantuvo con Juanma Castaño cuando Isco publicó un tuit en el que enjuiciaba, según su punto de vista, la doble vara de medir del periodista cuando hablaba del Real Madrid. Era abril de 2018. En verano, en el Mundial de Rusia , atendió a los medios cuando así fue requerido, pero desde entonces se puso una cremallera en la boca y no ha vuelto a conceder ni una sola entrevista.

La segunda etapa de Zidane en el banquillo blanco (marzo 2019-junio 2021) tampoco devolvió la mejor versión de Isco, esa que deslumbró en sus primeros cinco años en el Madrid. De hecho, e igual que con Solari, también tuvo desencuentros con el francés, como aquel en el que fue pillado por una cámara de televisión quejándose de la ‘poca bola’ que le daba Zidane. Seguramente, con razón. Ahí están sus estadísticas hasta 2018 y después de ese año. La pérdida de minutos, de números de goles y de números de asistencias es la que es. Isco ha pasado en estos tres años de ser un titular incuestionable y un futbolista con un influencia absoluta en el juego y en los resultados de su equipo a convertirse en un jugador del montón. Y no solo eso, Isco también fue perdiendo paulatinamente el cariño de la afición, provocando críticas de todos los colores. Algunas de ellas bastante hirientes, como las que le acusaban de no rendir por culpa de su pareja, la actriz Sara Sálamo. «Un jugador, cuando es residual en un equipo, lo que tiene que hacer es tratar de abandonar ese equipo y disfrutar de la profesión. Sobre todo cuando hablamos de jugadores cuyo contrato ya no es lo más importante de su vida porque tienen una trayectoria. A mi me sucedió yéndome del Madrid al Valencia», recuerda a ABC Santi Cañizares.

Ganas de ser importante

Para el exguardameta y actual analista en la Cope , Isco tiene aún fútbol en sus piernas aunque su estilo de juego no tenga nada que ver con el tipo de fútbol que se practica hoy, pero lo que no parece tener es deseo de mostrarlo. «Isco tiene un fútbol muy personal, pero eso le hace también distinto y los jugadores pueden encajar en determinados equipos y en determinada forma. El fútbol del año 2021 tiene que ver con lo físico, efectivamente, pero en muchos casos también con tener la pelota y tener creatividad cerca del área. El mejor Isco es un jugador que sabe cuidar el balón y tener incidencia ofensiva. Y eso es muy importante en un equipo. No estoy de acuerdo en que no sea un jugador que se pueda acoplar al fútbol de hoy. Lo que hay que tener es ganas de hacerlo».

Con la puerta de salida abierta por completo, una vez que el próximo 30 de junio terminará su contrato y cerrará su etapa de blanco, Isco tampoco parece dispuesto a abandonar el Real Madrid peleando por ser importante. «Está encerrado en sí mismo y la sensación que transmite es la de una persona que no parece ser feliz. Y cuando no eres feliz no sueles rendir en lo profesional», explican desde el Real Madrid , club que da por amortizado su paso por Valdebebas desde hace ya bastante tiempo. El pasado domingo en Los Cármenes se negó a seguir calentando cuando Ancelotti decidió sacar al campo a Jovic y Camavinga (1-4 en ese momento), a la par que decidía mantener a Isco en la banda para sacarlo algo más adelante. El italiano, alérgico a los líos, solucionó rápidamente el morro torcido del andaluz ordenando también su entrada al verde. Fueron sus primeros minutos desde el pasado 25 de septiembre. En total, apenas 176 esta temporada. Su devaluación habla por sí mismo.

Noticias relacionadas Isco se negó a seguir calentando antes de que Ancelotti lo sacara al campo