Real Madrid El coronavirus de Kroos: «Me siento débil» El alemán da detalles de cómo está llevando el virus y desvela que su mujer también es positivo

Toni Kroos no jugará más esta temporada con el Real Madrid. El germano dio positivo por coronavirus en el test realizado el pasado lunes, y ahora su objetivo es llegar a la Eurocopa en buenas condiciones. De momento, el 'bicho' se está haciendo notar en su cuerpo: «Por lo general, me siento débil. Es algo que no puedo recomendar a nadie. La verdad es que no es muy agradable, no se trata de algo que se haya tenido que vivir. Si se van cumpliendo los plazos, podré incorporarme de manera normal, y si son dos o tres días más pues que así sea. Lo que sí puedo es despreocupar a la gente: llegaré y estaré listo para la Eurocopa», detalló el futbolista del Madrid en el podcast semanal con su hermano Felix

Charlar con un hermano siempre genera la confianza necesaria para dar detalles de situaciones de salud que, en otro contexto, seguramente no dirías. Kroos explica cómo se contagió y los síntomas que tiene actualmente: «La fiebre ha bajado un poco. A pesar de todas las precauciones que tomamos, le tocó a un empleado de casa, y luego mi mujer Jessica dio positivo. Curiosamente, yo le había comentado de antemano que 'solo por ser siempre tan meticulosa y desinfectarlo todo serás la primera en contagiarte'. Y así ha sido».