La Champions de las resurreciones

Alcanzar diez de las últimas doce semifinales de Champions, y ganar cuatro de ellas (2014, 2016, 2017 y 2018), es para algunos aficionados y algunos periodistas un motivo de suerte : «A nosotros nos da igual lo que nos digan de fuera. Nos hace reír. ... Llevamos años ganando a grandes equipos, ganando Champions, Ligas, y eso no se puede hacer solo por suerte. Tienes que jugar bien, tener carácter, personalidad, fe, y esto es lo que nos hace grandes y nos hace ganar cosas importantes para este club», argumentó ayer Modric, uno de los ochos jugadores de la plantilla que aún permanecen en ella desde la Champions de 2014 , la primera de un ciclo glorioso que aún no quiere decir su última palabra.

Real Madrid: Una Champion de resurrecciones Minutos totales de las eliminatorias jugadas (excluidos minutos de prolongación) 147 137 170 CLASIFICADO EMPATE ELIMINADO Minutos con marcador global a favor Minutos con marcador igualado Minutos con marcador global adverso Octavos contra PSG 1-0 Mbappé 90+3 Prolongación Ida 0-1 1-1 2-1 3-1 Mbappé 38 Benzema 60 Benzema 75 Benzema 78 Vuelta Cuartos contra Chelsea 0-1 0-2 1-2 1-3 Benzema 20 Benzema 23 Havertz 39 Benzema 45 Ida 0-1 0-2 0-3 1-3 Mount 20 Rudiguer 50 Werner 74 Rodrygo 79 Vuelta 2-3 Benzema 95 Prórroga Semifinal contra Manchester City 1-0 2-1 3-2 4-2 De Bruyne 1 Benzema 32 Vinicius 54 B. Silva 73 Ida 2-0 3-1 4-3 G. Jesus 23 Foden 52 Benzema 81 Fuente: Champions League y elaboración propia / ABC Real Madrid: Una Champion de resurrecciones Minutos totales de las eliminatorias jugadas (excluidos minutos de prolongación) 147 170 CLASIFICADO ELIMINADO Minutos con marcador global a favor Minutos con global adverso 137 EMPATE Minutos con marcador igualado Octavos contra PSG Ida Vuelta 0-1 Mbappé 38 1-1 Benzema 60 2-1 Benzema 75 3-1 Benzema 78 Prolongación 1-0 Mbappé 90+3 Cuartos contra Chelsea Ida Vuelta 0-1 Benzema 20 0-1 Mount 20 0-2 Benzema 23 1-2 Havertz 39 0-2 Rudiguer 50 1-3 Benzema 45 0-3 Werner 74 1-3 Rodrygo 79 Prórroga 2-3 Benzema 95 Semifinal contra Manchester City Ida 1-0 De Bruyne 1 2-0 G. Jesus 23 2-1 Benzema 32 3-1 3-2 Foden 52 Vinicius 54 4-2 B. Silva 73 4-3 Benzema 81 Fuente: Champions League y elaboración propia / ABC

El Madrid tiene hoy la gran oportunidad de meterse en su 17ª final de la Copa de Europa , y para ello debe remontar el 4-3 de la ida en Mánchester, un resultado adverso a levantar que en el caso del equipo blanco no supone novedad. La historia del Madrid en Europa está llena de partidos épicos en los que ha volteado marcadores y eliminatorias que para cualquier otro club suena imposible. Solo hay que mirar lo sucedido en los dos últimos meses. En los cruces de la actual Champions -octavos, frente al City; cuartos, ante el Chelsea; y la ida de semifinales, contra el City- el Madrid ha estado más tiempo eliminado (170 minutos) que clasificado (147) . No es cuestión de cantidad, sino de calidad. Y tampoco es solo un tema de fe, sino una suma global: «No se gana una Champions solo por el corazón. Por ejemplo, la personalidad es una parte importante porque te permite mostrar la calidad que tienes. El compromiso colectivo, también. Para llegar a una final o ganarla necesitas todo esto. Mañana no es solo corazón o el empujón del Bernabéu, será también la calidad individual y el compromiso colectivo», explica Ancelotti.

El City lo sabe y llega al Bernabéu con las orejas bien levantadas : «Para eliminar al Madrid sabemos que hay que hacer dos buenos partidos, no vale solo con uno o con ganar el primero», explica Guardiola, que no podrá contar con Stones, pero sí quizás con Walker, que ayer entrenó por fin con el grupo. Será el décimo duelo de Pep como entrenador en el Bernabéu, con un balance muy favorable: seis victorias, dos empates y una sola derrota. Lo que no le sirve es el 0-4 del clásico de hace dos meses: «No lo he visto mucho porque ese día no jugó Benzema, Además, Ancelotti hizo una cosa que no suele hacer, con Modric... No es una referencia», sentencia Pep.

En el Madrid, Ancelotti ya avanzó que Alaba, lesionado, no va a jugar. Su lugar lo ocupará Nacho.