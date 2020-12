Actualizado: 05/12/2020 13:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Colgar las alas», la serie documental que repasa la carrera de Íker Casillas, emitió anoche su tercer capítulo y en él se repasa uno de los momentos más delicados de la carrera del exguardameta. Casillas fue relegado al banquillo por César en la temporada 2001-2002, en una controvertida decisión de Vicente del Bosque que provocó un debate nacional.

Aquella temporada, el Real Madrid llegó a la final de la Champions, jugada en Glasgow contra el Bayer Leverkusen. Mediada la segunda mitad, César se lesionó de gravedad en una jugada fortuita y Casillas tuvo que salir para mantener el 2-1 de ventaja, algo que consiguió con varias paradas antológicas que le dieron aún más picante a su inexplicable suplencia y a la distante relación con su competidor de la que no se siente especialmente orgulloso 18 años después.

"No estuve jodiendo a César"

«Hay una imagen que no me gusta en Glasgow y es cuando se va César y le doy un abrazo de medio refilón. No me gusta por mí. En ningún momento fui a fastidiar a nadie. Con 20 años no tienes maldad. No fui a joderle. No teníamos una relación fluida y abierta y eso nos marcó. Conmigo la prensa tenía un buen trato, me conocían de todas las selecciones. Me consta que él no lo pasó bien», desvela el mostoleño.