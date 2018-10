Real Madrid Blindaje a Lopetegui El vestuario del Real Madrid saca la cara por su entrenador en las horas más difíciles de Julen como técnico blanco

Rubén Cañizares

@Ruben_Canizares Seguir Madrid Actualizado: 09/10/2018 23:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El agente de Zidane desvela por qué se marchó del Real Madrid

Las lágrimas en el fútbol de élite suelen ser terreno exclusivo de la victorias y las derrotas. Ya sean de felicidad o tristeza, ganar o perder son dos de los pocos motivos que hacen que los protagonistas del deporte rey muestren en público sus sentimientos. Pocas situaciones más llevan a un gremio tan alejado de la vida real a llorar ante millones de telespectadores. Quizás por eso, el sollozo de Julen Lopetegui del pasado 14 de junio, fecha de su presentación como técnico del Real Madrid, no pasó de puntillas: «Ayer fue el día más triste de mi vida desde que murió mi madre… pero hoy es el día más feliz de mi vida», explicó entonces el entrenador vasco.

48 horas antes de vestirse de blanco, Lopetegui entrenaba con normalidad en Krasnodar a los 23 mundialistas, a la espera del debut de la selección frente a Portugal. Todavía no era consciente, pero eran sus últimas órdenes. Rubiales le echó de malas maneras tras su firma con el Real Madrid, y esa montaña rusa de emociones explotó en el antepalco de honor del Santiago Bernabéu. A algunos de los allí presentes, la escena les recordó a la de Benítez tres años atrás, también presentado entre lágrimas, en el mismo lugar y en fechas muy similares, y despedido 72 horas después de comerse las uvas. ¿Señales del destino? Veremos.

Ramos y Nacho, tajantes

Mientras en la planta noble del Bernabéu la continuidad de Lopetegui ha sido el monodebate de los últimos siete días, en el vestuario blanco no se han quedado de brazos cruzados. Los pesos pesados de la plantilla han sacado las uñas, y de manera privada y pública le han hecho saber a los mandatarios que cesar a Julen no sería la mejor solución a la mala racha de juego y resultados del Real Madrid: «Sería una locura echar a Lopetegui. Estamos a dos puntos del líder. Debemos tener los pies en el suelo», advertía Ramos en las entrañas de Mendizorroza. No sería el único mensaje del capitán, que el día después de la debacle ante el Alavés volvió a ser tajante: «Desde que llegué al Real Madrid en 2005 he vivido todo tipo de situaciones, pero ante todas hemos respondido igual: unión y trabajo. Lucharemos hasta el final y los resultados llegarán. Este equipo nunca se rinde. #HalaMadrid», escribió en su cuenta de Twitter.

El plan de Sergio era transparente. Sabedor que Lopetegui vivía horas muy delicadas, su rol de capitán le obligaba a actuar en consecuencia. Fue precisamente él quien más ahínco puso para convencer al presidente, junto al resto de internacionales españoles, que era una buena alternativa tras el adiós de Zidane, y su pensamiento no ha variado. Como tampoco el de la mayoría de sus compañeros, encantados con Julen: «Hemos vivido situaciones como la de ahora e incluso peores. Así que estamos muy tranquilos. Los jugadores estamos a muerte con el entrenador», aseguro ayer Nacho. «No se olviden que también pasamos por malos momentos durante los últimos tres años... Será un gran desafío ponerse de nuevo en pie! Hala Madrid!», escribió Kroos. «Confianza absoluta en mi equipo. #HalaMadrid», tecleó Isco.

El blindaje del núcleo duro del vestuario ha ayudado a que Lopetegui le gane tiempo al reloj y las manijas no giren en su contra, pero tras el parón liguero no habrá más escudos que parapeten su futuro. Si Julen sigue siendo hoy el entrenador del Real Madrid es porque el Barcelona no ha sacado el rodillo en la Liga, el tropiezo de Champions en Moscú no ha sido decisivo para sellar el pase a octavos y en el mercado no hay nada a día de hoy que le haga tilín al club. Pero la realidad es que los comodines lo ha agotado todos en estos veinte días tan negros. O espabila ya, o será el próximo Rafa Benítez. El clásico del Camp Nou del 28 de este mes será quien marque su destino.

Otras prioridades

Y es que el club blanco nunca tuvo a Lopetegui como la primera opción. Pochettino, Allegri, Low, Klopp o Conte eran opciones más valoradas entre la dirección deportiva del Real Madrid, pero por unas razones u otras, ninguno de ellos se pudo sentar de traje en el banquillo del Bernabéu. Ahora solo el expreparador del Chelsea estaría a tiro, pero antes de tomar la drástica medida de cambiar de técnico recién iniciado el otoño, el Madrid prefiere darle un último voto de confianza a Lopetegui. Y mirar el vaso medio lleno. Ni Florentino ni José Ángel Sánchez encuentran explicación a que un equipo que bordó el fútbol ante la Roma hace solo tres semanas ahora acumule siete horas sin ver portería. Tampoco los futbolistas. Todavía hay crédito, pero sin margen de error.