Bale la vuelve a liar: cazado jugando al golf tras negarse a viajar a Manchester

Gareth Bale no estará hoy en Manchester con sus compañeros, que se la juegan en la Champions donde el Madrid tiene que remontar al City un 1-2, porque el galés le dijo a Zidane que no quería viajar a tierras inglesas. Y Bale no ha desaprovechado su tiempo en la capital de España

Esta mañana las cosmpañeros de deportes de La Sexta han ofrecido imágenes de Bale jugando a su deporte favorito, el golf, en un nuevo ejemplo de lo poco que le importa lo que le suceda al club que le paga. Mientras el Madrid se juega la continuidad continental en pocas horas, Bale pasa el tiempo cobrando el dineral que cobra del Madrid pero jugando al golf.

